Il Comune di Mendicino raggiunge un risultato di rilievo ottenendo l’idoneità ad un finanziamento previsto dal Ministero dell’Interno. Si tratta di un importo complessivo pari a 2 milioni e 305 mila euro destinato a un intervento strategico per la sicurezza e la viabilità cittadina.

A darne notizia è il sindaco Irma Bucarelli che sottolinea come il finanziamento rappresenti «il frutto di un’attenta programmazione amministrativa». Le risorse saranno utilizzate per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del tratto della strada comunale Viale della Concordia, ex provinciale, attraverso opere di sostegno con palificate in cemento armato. L’intervento consentirà di agire concretamente su un’arteria fondamentale per la mobilità locale, migliorando le condizioni di sicurezza per cittadini e automobilisti. Allo stesso tempo il finanziamento contribuirà alla tutela del territorio, con un’azione mirata alla prevenzione del rischio idrogeologico.

L’amministrazione comunale evidenzia come questo risultato segni un passo avanti significativo per l’intera comunità di Mendicino, «confermando l’impegno verso infrastrutture più sicure ed efficienti». In attesa del decreto ufficiale di conferma, ha fatto sapere Irma Bucarelli «il Comune continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi dell’iter, insieme all’assessore ai lavori pubblici Rossella Giordano, garantendo responsabilità e continuità nell’azione amministrativa».