A seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2025, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Altomonte, con affidamento della gestione dell’Ente ad una Commissione Straordinaria, il Prefetto di Cosenza, dott.ssa Rosa Maria Padovano, con provvedimento in data odierna ha sospeso tutti gli Organi di Governo del Comune di Altomonte ai sensi dell’art. 143, comma 12, TUOEL, nominando, quali Commissari prefettizi per la provvisoria gestione dell’Ente, il dott. Giuseppe Di Martino, Viceprefetto, Capo di Gabinetto di questa Prefettura, la dott.ssa Lucia Fratto, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, e la dott.ssa Francesca Iannò, Funzionario Economico Finanziario, in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Il provvedimento di sospensione si è reso necessario ricorrendo urgenti motivi connessi all’esigenza di garantire la normale attività amministrativa dell’Ente, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento.