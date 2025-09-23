«Non appena sono state ufficializzate le candidature è partito lo spasmodico tour dei candidati del Centrodestra per raccattare voti approfittando della carica ricoperta fino a pochi mesi fa o ancora ricoperta, magari con tanto di fascia, partecipando ad inaugurazioni ed eventi finanziati dalla stessa amministrazione uscente», dichiara Elisa Scutellà, capolista alle Elezioni Regionali del 5-6 ottobre per la Lista Circoscrizione Nord del MoVimento Cinquestelle. «Non è da meno il Presidente uscente», ha aggiunto, «il quale nel suo tour elettorale sta facendo l’elenco delle delibere che approverà nella prima seduta di Giunta il 7 ottobre».

«Mi preme ricordare», sottolinea Elisa Scutellà, «che la Legge 28/2000 prevede il divieto di propaganda per le amministrazioni pubbliche, sia in maniera diretta, presenziando ad eventi di natura elettorale, sia in maniera indiretta, pubblicizzando o criticando delle attività in maniera da dare una immagine positiva o negativa della parte politica avversa».

«Tutto questo dimostra ancora una volta la gola profonda di questa classe politica uscente che spera di recuperare credibilità tra i cittadini, e invece raschia il fondo del barile per autoconservarsi, le solite prebende elettorali illegittime», continua Scutellà.

«Infatti», ha precisato, «la cosa ancor più grave è che il Presidente uscente e molti ex consiglieri ricandidati lo facciano a consiglio sciolto, quindi senza nessun potere, senza nessun mandato elettorale a garanzia delle promesse fatte. Non lasciatevi ingannare da chi promette senza poter mantenere. Il futuro della Calabria si costruisce con l'impegno, non con le promesse vuote».