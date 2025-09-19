Il candidato di Occhiuto replica alla parlamentare del Movimento cinque stelle e si dice sicuro dell’attendibilità delle previsioni fatte da analisti e società demoscopiche sulla sconfitta del centrosinistra

Il sondaggio SWG sulle elezioni regionali non è piaciuto a Laura Orrico e Pierluigi Caputo, dietro la reazione della parlamentare, vede «la sindrome da accerchiamento di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle» e la tendenza a «inventare complotti contro la propria parte politica».

Secondo il candidato per la lista “Occhiuto Presidente”, tutti i sondaggi realizzati fino ad oggi - da decine di istituti, analisti, televisioni nazionali, siti e società demoscopiche - confermano un ampio margine tra i due candidati alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico.

«Eppure Orrico continua a inventare complotti, supportata da Comitati fantozziani pro-Tridico, come se il mondo intero fosse contro di lei. Le sue dichiarazioni risultano ridicole e lasciano il tempo che trovano. La parlamentare del Movimento 5 Stelle farebbe bene a risparmiare energie e a prepararsi con qualche Maalox in vista del 6 ottobre, piuttosto che perdere tempo in fantasiose teorie complottiste».