Salvatore Tavernise, esponente della lista civica Uniti a sostegno del sindaco Flavio Stasi, ha lasciato la presidenza della commissione turismo. La comunicazione è avvenuta nel pomeriggio durante la conferenza dei capigruppo presieduta da Rosellina Madeo.

Tavernise continuerà a svolgere il ruolo di consigliere provinciale e comunale. Non è noto il contenuto della lettera con cui ha formalizzato la scelta. Secondo quanto emerge pare che Tavernise non si sentirebbe pienamente coinvolto nelle decisioni che riguardano il settore turistico.