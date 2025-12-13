Trapani e Cosenza sono pronte a sfidarsi allo stadio “Provinciale” per la penultima giornata del campionato di serie C, girone C. Il Cosenza di Buscè non può contare sull’infortunato Mazzocchi ma ripropone dal primo minuto Beretta. Ecco le formazioni ufficiali.



TRAPANI (4-3-3): Galeotti; Kirwan, Pirrello, Motoc, Giron; Marcolini (12’ st Palmieri), Celeghin, Carriero; Ciotto, Grandolfo (31’ st Vazquez), Canotto (31’ st La Sorsa). In panchina: Ujkaj, Salamone, Ciuferri, Salines, Podrini, Nicoli, Benedetti, Negro. All.: Aronica

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano (32’ st Contiliano); Ricciardi, Beretta, Florenzi. In panchina: Pompei, Falbo, Barone, Contiero, Dalle Mura, D’Orazio, Ragone, Achour, Rocco, Mazzulla. All.: Buscè

ARBITRO: Acquafredda di Molfetta

MARCATORI: 20’ pt Beretta (C), 42’ pt Canotto (T)

NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Langella e Dametto (C), Marcolini e Pirrello, Canotto (T). Angoli: 6-3. Recupero: 4’ pt

Rovesciata di Ricciardi Ricciardi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, in rovesciata impegna il portiere del Trapani. FVS riprende a funzionare Ripristinato l'FVS FVS non funzionante Lo speaker ha comunicato che l'FVS non funziona e pertanto la gara proseguirà senza il supporto video. Pari di Canotto Gigi Canotto, ex Cosenza, porta in parità il risultato realizzando un gol meraviglioso. Controllo di tacco e destro rasoterra alle spalle di Vettorel. Grande intervento di Vettorel Al 30' intervento provvidenziale di Vettorel su Grandolfo, bravo a raccogliere un cross dalla destra di Kirwan FVS per il Trapani Il Trapani chiede l'espulsione di Langella per un fallo di gioco. L'arbitro va all'Fvs ma conferma l'ammonizione. Gol del Cosenza Beretta al ventesimo sblocca il match. Azione partita da Garritano, con l'assist di Kouan. Primo gol con la maglia rossoblù. Fase di studio Trapani e Cosenza cercano di imporre il gioco ma nella prima parte del primo tempo emerge la poca precisione negli ultimi venti metri. Il Trapani prova a ripartire con le sgroppate di Canotto e gli inserimenti di Carriero, il Cosenza cerca la manovra avvolgente puntando a sviluppare il gioco sulle fasce.