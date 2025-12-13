Ecco come scenderanno in campo le due formazioni in vista della penultima giornata di campionato del girone C di serie C
Trapani e Cosenza sono pronte a sfidarsi allo stadio “Provinciale” per la penultima giornata del campionato di serie C, girone C. Il Cosenza di Buscè non può contare sull’infortunato Mazzocchi ma ripropone dal primo minuto Beretta. Ecco le formazioni ufficiali.
TRAPANI (4-3-3): Galeotti; Kirwan, Pirrello, Motoc, Giron; Marcolini (12’ st Palmieri), Celeghin, Carriero; Ciotto, Grandolfo (31’ st Vazquez), Canotto (31’ st La Sorsa). In panchina: Ujkaj, Salamone, Ciuferri, Salines, Podrini, Nicoli, Benedetti, Negro. All.: Aronica
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano (32’ st Contiliano); Ricciardi, Beretta, Florenzi. In panchina: Pompei, Falbo, Barone, Contiero, Dalle Mura, D’Orazio, Ragone, Achour, Rocco, Mazzulla. All.: Buscè
ARBITRO: Acquafredda di Molfetta
MARCATORI: 20’ pt Beretta (C), 42’ pt Canotto (T)
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Langella e Dametto (C), Marcolini e Pirrello, Canotto (T). Angoli: 6-3. Recupero: 4’ pt
15:08
Rovesciata di Ricciardi
Ricciardi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, in rovesciata impegna il portiere del Trapani.
14:53
FVS riprende a funzionare
Ripristinato l'FVS
14:50
FVS non funzionante
Lo speaker ha comunicato che l'FVS non funziona e pertanto la gara proseguirà senza il supporto video.
14:17
Pari di Canotto
Gigi Canotto, ex Cosenza, porta in parità il risultato realizzando un gol meraviglioso. Controllo di tacco e destro rasoterra alle spalle di Vettorel.
14:02
Grande intervento di Vettorel
Al 30' intervento provvidenziale di Vettorel su Grandolfo, bravo a raccogliere un cross dalla destra di Kirwan
14:00
FVS per il Trapani
Il Trapani chiede l'espulsione di Langella per un fallo di gioco. L'arbitro va all'Fvs ma conferma l'ammonizione.
13:52
Gol del Cosenza
Beretta al ventesimo sblocca il match. Azione partita da Garritano, con l'assist di Kouan. Primo gol con la maglia rossoblù.
13:49
Fase di studio
Trapani e Cosenza cercano di imporre il gioco ma nella prima parte del primo tempo emerge la poca precisione negli ultimi venti metri. Il Trapani prova a ripartire con le sgroppate di Canotto e gli inserimenti di Carriero, il Cosenza cerca la manovra avvolgente puntando a sviluppare il gioco sulle fasce.