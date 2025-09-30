«La visita del ministro dell’Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara, nelle scuole calabresi in piena campagna elettorale è una vergogna e ci riporta ai tempi più bui della storia del Paese». A parlare è Pasquale Tridico, candidato presidente della Regione Calabria per il campo progressista, che stigmatizza con parole durissime l’iniziativa del ministro, atteso in diverse scuole calabresi a pochi giorni dal voto.

Secondo Tridico, la presenza dei rappresentanti del governo sui banchi scolastici in un momento così delicato rappresenta un uso improprio delle istituzioni: «La Lega si presenterà in Calabria con tutti i suoi colonnelli, gli stessi che a Pontida insultano noi meridionali e che qui verranno a chiedere consensi per rubarci il futuro con l’autonomia differenziata».

Il candidato progressista lega direttamente l’iniziativa del ministro alle modalità di una campagna elettorale che definisce “aggressiva e inaccettabile”: «Un ministro che gira tra i banchi di scuola a pochi giorni dal voto ricorda un passato che non vogliamo più rivedere e che disonora le istituzioni».

Infine, Tridico lancia un appello agli elettori calabresi: «La Calabria può prendere le distanze da questi personaggi e voltare pagina il 5 e 6 ottobre».