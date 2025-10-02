Con un nuovo video diffuso sui social, il presidente uscente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha presentato la sua “agenda dei sogni”, una lista di obiettivi e promesse per il futuro. Un’iniziativa che però ha suscitato l’immediata reazione del candidato del campo progressista, Pasquale Tridico, che non usa mezzi termini: «Quella lista dimostra soltanto una cosa: in quattro anni non ha fatto nulla».

Secondo l’ex presidente dell’Inps, la cosiddetta agenda non è altro che «un elenco di desideri che non si realizzeranno mai, non un vero programma di governo». E aggiunge: «Occhiuto parla di sogni perché in questi anni non è riuscito a concretizzare nulla. Nessun progetto realizzato, nessuna riforma vera: solo video e promesse rimaste sulla carta».

Il riferimento più diretto è al sistema sanitario, che Tridico definisce «un fallimento certificato dallo stesso Occhiuto, che finalmente ammette che la sanità in Calabria non funziona». Ma l’attacco non si ferma qui. «Dopo aver lasciato le strade a pezzi, aver negato un futuro ai giovani calabresi e aver sostenuto l’autonomia differenziata in combutta con la Lega, oggi si inventa la lista dei desideri. Ma i calabresi hanno bisogno di fatti, non di slogan», sottolinea il candidato progressista.

Per Tridico, l’agenda social del presidente uscente rappresenta «un’ammissione di colpa», la prova di un fallimento politico e amministrativo che non potrà essere mascherato in campagna elettorale: «I calabresi meritano molto di più di un libro dei sogni. Meritano un governo che metta al centro i bisogni reali delle persone, a partire dalla sanità, dal lavoro e dalle infrastrutture».