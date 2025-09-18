Nuova polemica nella corsa alle Regionali in Calabria. Il candidato presidente per il campo progressista, Pasquale Tridico, ha puntato il dito contro l’attuale governatore Roberto Occhiuto, accusandolo di aver evitato più confronti televisivi.

«Ancora una volta mi ritrovo coinvolto in polemiche sterili e inutili su presunti confronti boicottati o a cui non avrei partecipato», ha dichiarato Tridico. «Non ho fornito disponibilità a convegni spacciati per faccia a faccia, come quello sul secondo pronto soccorso di Catanzaro, perché impegnato con il presidente Conte in Calabria. Ma il futuro ex presidente della Regione ha trasformato quell’evento, con media compiacenti, in un duello politico sulla sanità».

Tridico ha poi ricostruito altri episodi: «Due emittenti televisive calabresi hanno organizzato confronti veri e propri, ma Occhiuto non ha mai risposto all’invito di Tele Mia e ha disdetto quello già programmato ad Esperia Tv il 25 settembre, come comprovato dalle comunicazioni del direttore».

Il candidato progressista lancia quindi la sfida: «Ora lo aspetto al prossimo confronto già programmato a Perfidia su LaC Tv il 26 settembre, sempre che Occhiuto non disdica pure lì».