La denuncia del segretario regionale Vincenzo Caravona: «Ogni giorno perso è un danno per i pazienti. Chiediamo risposte immediate».
Tutti gli articoli di Sanita
PHOTO
Una grave carenza assistenziale colpisce il territorio di Acri. A denunciarlo è il Movimento Italiano Disabili, che segnala la mancanza, da diversi mesi, della figura del neuropsichiatra presso il centro di riabilitazione territoriale.
«Una mancanza gravissima – si legge nella nota firmata dal segretario regionale Vincenzo Caravona – che ritarda le terapie fondamentali per i pazienti e fa venir meno l’efficacia dei servizi, soprattutto alla luce delle nuove normative nazionali e comunitarie in tema di disabilità».
Il Movimento sottolinea come «ogni giorno perso rappresenti un danno per i tanti pazienti sottoposti a terapie riabilitative» e rivendica l’immediato ripristino del servizio di neuropsichiatria sul territorio di Acri e nelle aree limitrofe.
«È nostro dovere – conclude Caravona – denunciare questa situazione e chiedere risposte urgenti: la disabilità non può attendere».