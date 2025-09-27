Ogni hanno viene ridata la vista a 8.500 pazienti. L'iniziativa coincide con la Giornata nazionale del Sì alla donazione di organi e si terrà oggi e domani. I dettagli

Al via la campagna di Sibo, la società italiana banche degli occhi, sulla donazione di cornee e sulle 12 Banche degli occhi italiane che ridonano la vista ogni anno a 8.500 pazienti. L'iniziativa coincide con la Giornata nazionale del Sì alla donazione di organi, tessuti e cellule di oggi 27 e domenica 28 settembre. La campagna è stata realizzata da Sibo con il sostegno di Aimo (Associazione Italiana Medici e Oculisti) e di A.i.che. (Associazione Italiana Cheratoconici) con il patrocinio non oneroso del Centro Nazionale Trapianti.

La campagna «mira ad informare la cittadinanza sulla presenza di una rete capillare nazionale di professionisti in grado di ridare la vista attraverso il trapianto e a sensibilizzare tutti i cittadini italiani sul gesto imprescindibile della donazione di cornee. Un dono che rappresenta ancora l'unica soluzione terapeutica per molte patologie oculari».

«I centri sono diffusi in tutto il territorio italiano, da nord a sud, a Bologna, Cosenza, Fabriano, Genova, L'Aquila, Lucca, Monza, Napoli, Pavia, Roma, Torino e Venezia - si aggiunge - Qui viene custodita la cornea, tessuto situato nella parte anteriore dell'occhio, sottile e trasparente ma fondamentale per permettere la funzionalità visiva, che può essere donata attraverso un prelievo non invasivo ed effettuato su donatori deceduti e trapiantato senza la necessità di un complesso match tra donatore e ricevente vista l'assenza di capillari sanguigni».

«Il tutto – conclude la nota – senza necessità di terapie immunosoppressive nel ricevente e con basse percentuali di rigetto. Dalla rete delle banche degli occhi, inserita nel Sistema Sanitario Nazionale e operante in sinergia con la rete trapiantologica italiana, dipende la distribuzione dei tessuti oculari per ogni trapianto di cornea, 8.433 nel 2024 secondo i dati riportati dal Cnt». Le associazioni coinvolte hanno realizzato anche un video per rilanciare il messaggio del Sì alla donazione.