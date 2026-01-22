Con l’insediamento del commissario De Salazar lasciano il direttore amministrativo e il direttore sanitario

Con l'insediamento del nuovo Commissario straordinario dell'azienda Sanitaria Provinciale di Vitaliano De Salazar, che nei giorni scorsi è subentrato ad Antonello Graziano, nominato Dg dell'Asp di Crotone, cambiano gli equilibri ai vertici dell'ente territoriale bruzio. Hanno infatti rassegnato le proprie dimissioni il direttore amministrativo dell'Asp di Cosenza Remigio Magnelli, ed il direttore sanitario Martino Rizzo.

De Salazar, per garantire la continuità dell'attività sanitaria aziendale, ha conferito l'incarico di referente sanitario alla dottoressa Maria Bernardi, già direttrice sanitaria dello spoke di Corigliano-Rossano. Si tratta di un incarico temporaneo, attribuito con il solo onere del rimborso delle spese certificate, e che si protrarrà per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della nomina del nuovo Direttore Sanitario. La nomina sarà efficace a partire da lunedì 26 gennaio.