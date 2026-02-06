Con deliberazione n. 16 del 5 febbraio 2026, l’Azienda Zero Calabria ha disposto l’indizione della procedura selettiva per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 349 posti di infermiere, area dei Professionisti della salute e dei funzionari, ruolo sanitario, da destinare alle aziende del Servizio sanitario regionale.

Il provvedimento, adottato dal direttore generale Gandolfo Miserendino, su proposta della Struttura complessa Gestione risorse umane, prevede in via preliminare l’attivazione di una procedura di mobilità volontaria esterna, regionale e interregionale, per titoli e colloquio, come stabilito dall’articolo 30 del decreto legislativo 165 del 2001. Solo in caso di mancata copertura integrale dei posti attraverso la mobilità, Azienda Zero procederà all’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami, il cui bando è stato contestualmente approvato.

La decisione si inserisce nel quadro delle funzioni trasferite ad Azienda Zero con i decreti del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro, che hanno accentrato presso l’ente regionale le procedure di reclutamento del personale del Servizio sanitario calabrese. La deliberazione richiama, tra l’altro, i piani dei fabbisogni del personale per l’anno 2025 e le comunicazioni trasmesse dalle aziende sanitarie, dalle quali è emersa la necessità complessiva di 349 unità infermieristiche.

I posti saranno distribuiti tra le aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Regione Calabria, con il fabbisogno più consistente segnalato dalle Asp di Catanzaro e Vibo Valentia, seguite dall’Asp di Cosenza, dall’Azienda ospedaliera di Cosenza, dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” e dalle strutture sanitarie di Reggio Calabria.

La deliberazione dà atto dell’assenza di graduatorie vigenti per il profilo professionale richiesto e specifica che i termini per la presentazione delle domande, fissati in 30 giorni, decorreranno dalla pubblicazione dell’avviso di mobilità e del bando di concorso sul Portale InPA. Gli atti saranno inoltre pubblicati sul sito istituzionale di Azienda Zero, nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.