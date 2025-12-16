«Dal 15 dicembre 2025 il consultorio di Cariati può finalmente contare sulla presenza di una nuova ostetrica: Silvia Puntillo. Benvenuta! La sua entrata in servizio rappresenta un passo importante per un servizio fondamentale per la tutela della salute delle donne, delle famiglie e dei bambini». Lo comunica in una nota l’Associazione "Le Lampare" che auspicava da tempo un passo simile.

«L’inserimento è avvenuto a seguito della Delibera 2546 del 26.11.2024, relativa all’Avviso Pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi a T.D.E. e/o di sostituzione personale con profilo di Ostetrica. Come sapete – spiegano “Le Lampare” - questa è una questione che, insieme a Nursind Cosenza e Nico Capalbo, stiamo seguendo da tempo. Andiamo avanti, per la sanità pubblica e per il bene del territorio».