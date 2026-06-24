«Credo che sia afferente al rapporto che in questi mesi si è creato tra il Governo e la Corte dei Conti. Ritengo però che sia già risolta da qualche ora. Domani, infatti, farò le prime delibere che riguardano la sanità e le firmerò da assessore alla Sanità, non più da commissario». Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando della pronuncia della Corte dei Conti sulla fine del commissariamento della sanità calabrese, a margine della conversazione "Il coraggio di innovare" con Tony West, senior vice president e chief legal officer di Uber, A Roma.

È stata convocata domani alle 12.30 la giunta. All'ordine del giorno è stato inserito anche il riparto del fondo sanitario. Un atto che consentirà alle aziende sanitarie e ospedaliere di procedere all'adozione dei bilanci di esercizio entro il 30 giugno. La scadenza era stata più volte rimandata dalla Regione perché in attesa della registrazione del Dpcm con cui il Consiglio dei ministri il 22 aprile ha dichiarato concluso il regime di commissariamento della sanità calabrese.