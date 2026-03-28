Un altro passo per rafforzare i servizi sanitari sul territorio e migliorare l’assistenza alle famiglie e ai più giovani. È quello compiuto con la visita al Polo sanitario di via degli Stadi, destinato ad accogliere l’Unità di Neuropsichiatria Infantile, che sarà trasferita nella nuova struttura.

A darne notizia è Francesco De Cicco, che insieme al sindaco Franz Caruso, all’assessore Pasquale Sconosciuto e al direttore del Distretto sanitario Sisto Milito ha effettuato un sopralluogo nella struttura che ospiterà il servizio.

Il trasferimento dell’Unità di Neuropsichiatria Infantile rappresenta un intervento importante per il territorio, perché consentirà di migliorare l’organizzazione dei servizi e garantire spazi più adeguati per l’assistenza ai minori e alle famiglie che si rivolgono alla struttura sanitaria.

Si tratta di un risultato che arriva al termine di un percorso condiviso tra istituzioni e sanità territoriale, reso possibile anche grazie alla collaborazione della dottoressa Annamaria Gualtieri, che ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

L’operazione rientra in un più ampio percorso di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di rendere l’assistenza più efficiente, accessibile e vicina ai cittadini, in particolare per un settore delicato come quello della neuropsichiatria infantile, che riguarda bambini, adolescenti e famiglie e che negli ultimi anni registra una domanda sempre crescente di servizi e supporto specialistico.

Il trasferimento nella nuova sede del Polo sanitario di via degli Stadi rappresenta dunque un passaggio concreto verso il potenziamento della sanità territoriale e dei servizi dedicati all’età evolutiva.