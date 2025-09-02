Il Capogruppo Paola Civica e Progressista si rivolge alla presidente regionale della commissione Sanità Straface: «Le sue promesse si sono rivelate soltanto parole vuote»

In un momento cruciale per la sanità del Tirreno Cosentino, il Capogruppo di Paola Civica e Progressista, Graziano Di Natale, esprime il suo profondo disappunto nei confronti delle dichiarazioni dell’Onorevole Straface, Presidente Regionale della Commissione Sanità. Le sue promesse sulla futura apertura del servizio di emodinamica pubblica si sono rivelate, a oggi, solo parole vuote.

«Quando noi scendevamo nelle piazze per protestare per la mancata apertura del servizio di emodinamica pubblico nel Tirreno Cosentino, il Presidente Straface visitava l’ospedale di Paola, promettendo l’immediata attivazione di questo servizio essenziale. Le sue parole, ‘Si sta procedendo alla redazione dell’atto aziendale dell’Asp di Cosenza al cui interno sarà prevista l’emodinamica’, hanno alimentato le speranze dei cittadini», dichiara Di Natale.

Tuttavia, a distanza di tempo, emerge che l’atto aziendale non prevede l’apertura del servizio di emodinamica, lasciando la comunità in uno stato di crescente preoccupazione e delusione. «Ci troviamo di fronte a un palese inganno, e ora mi chiedo cosa racconterà Straface agli elettori del Tirreno Cosentino. È ora di un cambio di passo nella gestione della sanità in questa regione, e noi continueremo a lottare per garantire ai cittadini i diritti che meritano”, conclude Di Natale. Paola Civica e Progressista rimane ferma nel suo impegno per la salute e il benessere della comunità, e invita i cittadini a non abbassare la guardia su temi così importanti».