Un riconoscimento internazionale per la chirurgia ortopedica porta anche la firma della Calabria. Il dottor Giorgio Ippolito, chirurgo ortopedico originario di Santa Caterina Albanese (Cosenza), è stato premiato negli Stati Uniti durante l’AAOS Annual Meeting di New Orleans, uno dei principali congressi mondiali di ortopedia.

Il lavoro scientifico premiato, “Glenoid Fractures: From Arthroscopy to Prosthetic Replacement”, è stato riconosciuto dalla American Academy of Orthopaedic Surgeons come miglior lavoro multidisciplinare del congresso. Lo studio è stato sviluppato e presentato a nome della SICSeG – Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito, attraverso una collaborazione tra più centri italiani considerati di eccellenza: ICOT di Latina, Università di Torino, Ospedale Circolo di Varese e Ospedale Cervesi di Cattolica.

Alla ricerca hanno contribuito anche il dottor Andrea Pautasso, il dottor Enrico Bellato, il dottor Paolo Paladini e il professor Filippo Castoldi, in un lavoro corale che ha portato il progetto sul palcoscenico internazionale.

Ippolito lavora nel Lazio presso l’ICOT di Latina e Villa Betania a Roma, all’interno del Gruppo Giomi, ma mantiene un legame operativo anche con la Calabria: presta servizio alla Clinica Cascini di Belvedere Marittimo ed è inoltre docente alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Roma Tor Vergata.

Nel testo si evidenzia anche il peso dell’ICOT di Latina nel panorama nazionale: la struttura rientra nella top ten italiana per numero di interventi di protesi di spalla ed è indicata come centro di riferimento per questo tipo di chirurgia. Il lavoro premiato si inserisce nel percorso di ricerca che Ippolito porta avanti da anni sulla protesica di spalla, tema su cui avrebbe già pubblicato studi rilevanti nella letteratura scientifica internazionale.

Il collegamento con la Calabria resta forte anche sul piano scientifico e formativo: proprio in regione, insieme al dottor Sergio Ferraro, Ippolito organizzerà quest’anno la quarta edizione di “Shoulder 360”, evento dedicato alla chirurgia della spalla in programma a Lamezia Terme, con la partecipazione di chirurghi italiani e internazionali del settore.