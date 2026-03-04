iGreco Ospedali Riuniti apre una nuova selezione per rafforzare l’organico e continuare a offrire alla Calabria e ai calabresi una sanità che punti su qualità e continuità dei servizi. La struttura ha avviato l’iter per assumere dieci fisioterapisti con contratto AIOP a tempo indeterminato.

L’obiettivo dichiarato è duplice: potenziare una squadra già strutturata e dare opportunità concrete ai professionisti del territorio. A sottolinearlo è Giancarlo Greco, che lega l’iniziativa anche al tema della mobilità sanitaria e del lavoro che spesso porta competenze fuori regione. «Siamo felici di dare ai professionisti calabresi del settore sanitario la possibilità di affermarsi nella loro regione. È un modo per limitare la fuga di cervelli e professionalità verso altre aree del nord o all’estero», spiega. E aggiunge: «È grande motivo di orgoglio per noi continuare a potenziare una squadra già molto importante».

Per candidarsi alla selezione, gli aspiranti fisioterapisti dovranno inviare il curriculum vitae all’indirizzo mail indicato dalla struttura: insquadraconigreco@igrecospedali.it. Dopo la verifica e la selezione dei curricula, verranno fissati i colloqui con i profili ritenuti idonei.