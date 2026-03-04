Italia del Meridione ha consegnato una donazione al reparto di Neonatologia dell’ospedale Annunziata di Cosenza, frutto della raccolta fondi avviata durante l’iniziativa solidale “Natale che unisce”, organizzata lo scorso 23 dicembre.

L’evento, nato come momento conviviale tra soci e sostenitori del movimento, si era trasformato in un’occasione di solidarietà a favore del reparto ospedaliero. In un primo momento era prevista la devoluzione del 50% della raccolta, ma grazie alla partecipazione e alla generosità dei presenti è stato deciso di destinare l’intero ricavato della serata, arrivando così al 100% della somma raccolta.

La donazione è stata utilizzata per acquistare uno scaldabiberon carrellato per uso ospedaliero, individuato dal personale sanitario tra le attrezzature utili a migliorare il supporto e l’assistenza ai neonati ricoverati.

La consegna è stata effettuata dalla segretaria provinciale di Italia del Meridione, Annalisa Alfano, insieme a una delegazione dei Giovani del movimento.

Alla consegna del macchinario erano presenti anche il dottor Gianfranco Scarpelli, direttore del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, la dottoressa Maria Lucente, responsabile dell’Unità di Cardiologia Pediatrica, e l’equipe medica del reparto.

Per Italia del Meridione l’iniziativa rappresenta un esempio concreto di impegno civico e di attenzione verso il territorio, con l’obiettivo di sostenere in modo tangibile i servizi sanitari e le realtà più sensibili della comunità.