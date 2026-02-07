Il cuore dei bambini diventa protagonista. In occasione della Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle Cardiopatie Congenite, che ricorre il 14 febbraio, l’Azienda Ospedaliera Annunziata apre le porte ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, raddoppiando l’appuntamento con la prevenzione.

L’Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica Perinatale e delle Cardiopatie Congenite, di recente istituzione e diretta dalla Maria Lucente, ha infatti promosso due open day, in programma martedì 11 e giovedì 13 febbraio, dalle ore 9 alle 14.

«L’iniziativa – spiega la dottoressa Lucente – nasce con l’obiettivo di promuovere la prevenzione cardiovascolare in età pediatrica e perinatale, sensibilizzando le famiglie sull’importanza della diagnosi precoce delle patologie cardiache congenite e acquisite, e favorendo l’accesso a controlli specialistici mirati fin dai primi giorni di vita».

Una scelta che trova conferma anche nell’esperienza dello scorso anno. «Il successo riscosso – prosegue la direttrice dell’Unità – ci ha convinti a raddoppiare le giornate open day. Rappresentano un’importante occasione di incontro con i genitori, in un’ottica di medicina preventiva, prossimità territoriale e presa in carico precoce, elementi fondamentali per garantire percorsi di cura efficaci e tempestivi».

Le visite si svolgeranno presso l’Ambulatorio di Cardiologia, collocato all’interno dell’Unità Operativa di Neonatologia, diretta dal Gianfranco Scarpelli, che sottolinea il valore strutturale dell’iniziativa. «L’istituzione della nuova UOSD – afferma – rappresenta un passo concreto verso un modello di sanità sempre più orientato alla tutela della salute dei bambini, alla qualità delle cure e all’integrazione multidisciplinare tra neonatologia, pediatria e cardiologia».

L’open day si inserisce, infatti, in un più ampio percorso di rafforzamento dell’assistenza pediatrica portato avanti dalla Direzione Strategica. Un impegno che punta a valorizzare la diagnosi precoce, la continuità assistenziale e la presa in carico dei piccoli pazienti dalla fase perinatale fino all’età evolutiva.

Le giornate dell’11 e del 13 febbraio si configurano così non solo come un servizio concreto alla cittadinanza, ma anche come un segnale forte dell’attenzione dell’Azienda Ospedaliera verso la salute cardiovascolare dei bambini e delle future generazioni.

Per partecipare agli open day è necessaria la prenotazione. Le visite possono essere prenotate a partire da lunedì 9 febbraio, dalle ore 9 alle 14, chiamando il numero 0984 681227.