Open day di Cardiologia Pediatrica l’11 e il 13 febbraio: prevenzione, diagnosi precoce e visite gratuite per i più piccoli

Il cuore dei bambini diventa protagonista. In occasione della Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle Cardiopatie Congenite, che ricorre il 14 febbraio, l’Azienda Ospedaliera Annunziata apre le porte ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, raddoppiando l’appuntamento con la prevenzione.

L’Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica Perinatale e delle Cardiopatie Congenite, di recente istituzione e diretta dalla Maria Lucente, ha infatti promosso due open day, in programma martedì 11 e giovedì 13 febbraio, dalle ore 9 alle 14.

«L’iniziativa – spiega la dottoressa Lucente – nasce con l’obiettivo di promuovere la prevenzione cardiovascolare in età pediatrica e perinatale, sensibilizzando le famiglie sull’importanza della diagnosi precoce delle patologie cardiache congenite e acquisite, e favorendo l’accesso a controlli specialistici mirati fin dai primi giorni di vita».

Una scelta che trova conferma anche nell’esperienza dello scorso anno. «Il successo riscosso – prosegue la direttrice dell’Unità – ci ha convinti a raddoppiare le giornate open day. Rappresentano un’importante occasione di incontro con i genitori, in un’ottica di medicina preventiva, prossimità territoriale e presa in carico precoce, elementi fondamentali per garantire percorsi di cura efficaci e tempestivi».

Le visite si svolgeranno presso l’Ambulatorio di Cardiologia, collocato all’interno dell’Unità Operativa di Neonatologia, diretta dal Gianfranco Scarpelli, che sottolinea il valore strutturale dell’iniziativa. «L’istituzione della nuova UOSD – afferma – rappresenta un passo concreto verso un modello di sanità sempre più orientato alla tutela della salute dei bambini, alla qualità delle cure e all’integrazione multidisciplinare tra neonatologia, pediatria e cardiologia».

L’open day si inserisce, infatti, in un più ampio percorso di rafforzamento dell’assistenza pediatrica portato avanti dalla Direzione Strategica. Un impegno che punta a valorizzare la diagnosi precoce, la continuità assistenziale e la presa in carico dei piccoli pazienti dalla fase perinatale fino all’età evolutiva.

Le giornate dell’11 e del 13 febbraio si configurano così non solo come un servizio concreto alla cittadinanza, ma anche come un segnale forte dell’attenzione dell’Azienda Ospedaliera verso la salute cardiovascolare dei bambini e delle future generazioni.

Per partecipare agli open day è necessaria la prenotazione. Le visite possono essere prenotate a partire da lunedì 9 febbraio, dalle ore 9 alle 14, chiamando il numero 0984 681227.