Societa

Giusy Ferraina, giornalista enogastronomica calabrese, ha presentato in anteprima la sua ultima pubblicazione: Pizza (Re)connection, il libro sulla pizza che non c’era

5 novembre, 2025
ACQUA (NON) A CATINELLE

Rotture, disagi, ingiunzioni: gli ultimi due mesi di Sorical a Cosenza e dintorni

Da inizio settembre a fine ottobre guasti, rotture e interruzioni quasi raggiungono la doppia cifra. Le proteste aumentano ma non bastano e l’acqua manca sempre più spesso
Francesco La Luna
Rotture, disagi, ingiunzioni: gli ultimi due mesi di Sorical a Cosenza e dintorni
Cu 'a pummarola 'ncoppa

Pizza (Re)connection, il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO

L’autrice Giusy Ferraina: «Con il mio volume ho cercato di colmare un vuoto relativo alle nuove tendenze e al marketing»
Salvatore Bruno
Pizza (Re)connection,\u00A0il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO\n
Edilizia scolastica

Succurro in sopralluogo alla palestra del Liceo scientifico e al nuovo Istituto agrario

La presidente della Provincia e sindaca di San Giovanni in Fiore: «Due opere simbolo della nostra strategia di riqualificazione scolastica e territoriale»
Redazione
Succurro in sopralluogo alla palestra del Liceo scientifico e al nuovo Istituto agrario\n
Buongiorno Calabria

Riforma della Giustizia, il pm Frustaci: «Il rischio è una giustizia costosa, di classe e condizionata dalla politica»

Il magistrato, ospite di Buongiorno in Calabria, spiega che presto saranno aperte le iscrizioni al comitato “Giusto dire No”. Ammesse le iscrizioni dei cittadini purché non siano iscritti a partiti politici e rivestano incarichi politici
Alessia Truzzolillo
Riforma della Giustizia, il pm Frustaci: «Il rischio è una giustizia costosa, di classe e condizionata dalla politica»\n

Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 19:37
Societa

Pizza (Re)connection, il libro sulla pizza che non c’era: consigli e stategie per pizzaioli ultramoderni | VIDEO

L’autrice Giusy Ferraina: «Con il mio volume ho cercato di colmare un vuoto relativo alle nuove tendenze e al marketing»

5 novembre 2025
Ore 15:50
Fashion

A Cosenza arriva il Fair Priced Vintage Tour: la moda retrò diventa sostenibile e accessibile

L’8 e il 9 novembre il Palacosentia si trasforma nel più grande mercato del vintage del Sud Italia. Abbigliamento, accessori e oggetti d’epoca selezionati da collezionisti europei
Redazione
Il caso

Cosenza, ambulanti sotto la sopraelevata si oppongono alle demolizioni: «Aspettiamo il Tar»

In via Padre Giglio i commercianti storici protestano contro l’abbattimento delle botteghe. «Siamo qui da quarant’anni, chiediamo al Comune un’alternativa»
al.pri
Sanità digitale

All’Università della Calabria gli Stati Generali della Sanità Digitale e delle Terapie Digitali

Lunedì 10 novembre la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione presso l’Unical, con la presidente dell’intergruppo Simona Loizzo
Redazione
Sicurezza stradale

A2 del Mediterraneo, esercitazione notturna nella galleria “Colle Trodo”: test superato con successo

Simulato un incidente tra un tir e un’auto con incendio e feriti. Operazioni coordinate dalla Prefettura di Cosenza: «Intervento tempestivo ed efficace»
Redazione
Servizi scolastici

Corigliano-Rossano, riaperti i termini per l’iscrizione alla mensa scolastica 2025/2026

L’Amministrazione comunale concede un’ulteriore finestra alle famiglie. Domande online dal 6 al 16 novembre tramite il portale Novaportal
Redazione
Trasporto ferroviario

Ritardi, coincidenze saltate e linea Paola-Cosenza inutilizzata. Lettera aperta a Roberto Occhiuto

Mirco Contatore scrive a nome della centinaia di persone che di frequente sono costrette a subire disagi: «Il 55% dei treni che raggiungono il capoluogo bruzio provengono da Reggio Calabria e dalla Campania. Servono corse frequenti e affidabili che permettano di muoversi senza dipendere da linee a lunga percorrenza»
Redazione
in sua memoria

Praia a Mare, il Palazzo delle Esposizioni sarà intitolato ad Andrea De Lorenzo

L’infermiere praiese aveva 46 anni e si sarebbe dovuto sposare con la compagna Silvia Varriale lo scorso 30 settembre. È morto lo scorso 22 agosto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a pochi metri dallo stabilimento balneare di famiglia
Francesca Lagatta
A rilento

Voucher caro scuola, dopo cinque mesi le famiglie calabresi attendono ancora le graduatorie

Tempi lunghi per l’erogazione del bonus pensato per sostenere gli studenti di scuola superiore appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, nell’acquisto di libri e di materiale didattico
Salvatore Bruno
Mancata sicurezza

Cosenza, veicoli contromano su via Sertorio Quattromani. La Confail Faisa chiede l’intervento urgente di Prefettura e Comune

Il sindacato propone l’installazione di telecamere all’incrocio con corso Umberto e via Talarico, oppure il presidio delle forze dell’ordine: «Le infrazioni che rischiano di causare gravi incidenti»

Redazione
che freddo

Meteo Cosenza, intensa inversione termica. Di notte si gela in Sila, in città tra 4°C e 5°C

Le perturbazioni hanno abbandonato l’area bruzia apportando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche ovunque. Ma l’escursione è stata intensa
Salvatore Lia
L’intervista

Liparoti: «Rende torna a respirare cultura. Il Cinema Santa Chiara sarà il nostro “Nuovo Cinema Paradiso”»

Il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, racconta la rinascita culturale voluta dal sindaco Sandro Principe: un progetto che parte dal Settembre Rendese e guarda al centenario del Santa Chiara, simbolo della città e futuro cuore del nuovo cinema calabrese.
Alessia Principe
Parco Nazionale del Pollino

Rinasce la palestra di Laino Borgo, sicurezza e memoria nel nome di Antonio Orsini

Riconsegnato all’Istituto Comprensivo “Biagio Longo” lo spazio sportivo ristrutturato. Il Sindaco Russo: «Lo sport è crescita educativa e ricordo vivo di un talento lainese»
Franco Sangiovanni
Societa

Dieci anni d’amore per la vita nascente: il decennale della Fondazione “Il cuore in una goccia”

La collaborazione con l’azienda Rem ha reso possibile ogni progetto e iniziativa dedicata alle famiglie e al loro futuro. Ecco gli appuntamenti in programma per sabato 29 e domenica 30 novembre
Redazione
Incontro istituzionale

Incontro Greco-Occhiuto: inaugurata una nuova stagione sinergica tra l’Unical e la Regione Calabria

Donata dal magnifico Rettore, una riproduzione dell’elaborato originale del progetto del ponte dell’ateneo di Arcavacata, realizzato dall’architetto Vittorio Gregotti, simbolo identitario del campus di Rende
Salvatore Bruno
SVILUPPO TERRITORIALE

Efficientamento Aviosuperficie di Scalea: in arrivo un finanziamento da quasi 2 milioni di euro 

La Giunta comunale ha approvato la relativa scheda progettuale, il quadro economico e il cronoprogramma dei lavori, prendendo atto della nota della Regione Calabria, con la quale è stata formalizzata la concessione del finanziamento
Francesca Lagatta
Giornata della memoria

A Castrovillari i carabinieri aprono le porte ai bambini per celebrare il 4 Novembre

Oltre cento studenti delle scuole castrovillaresi accolti in caserma per conoscere da vicino l’Arma dei Carabinieri. Simulazioni, laboratori e lezioni sulla legalità
Redazione
Diplomazia e gusto

Agroalimentare e cooperazione: l’Italia dialoga con l’Africa centrale nel segno del gusto calabrese

Il convegno promosso da AIC e UCAI unisce sviluppo economico e cultura gastronomica. Le degustazioni firmate dalla Chef Laura Barbieri celebrano il Made in Italy e la cooperazione agroalimentare come ponte tra popoli
Redazione
che fortuna

Cosenza, vinti 272mila euro giocando al 10eLotto

La provincia bruzia è stata premiata dalla dea bendata nei concorsi di giovedì 30 ottobre, venerdì 31 e lunedì 3 novembre
Redazione
Teatro e memoria

All’Unical va in scena “Chiamami Paolo”, tributo a Borsellino e alla forza della legalità

Domani sera al Teatro Auditorium di Arcavacata l’opera scritta da Attilio Palermo e musicata da Luigi Morrone. Un monologo intenso che celebra il coraggio e l’impegno civile del giudice ucciso dalla mafia
Redazione
Il premio

“Luce del Sud”, premiati i rettori calabresi Greco e Aiello

A Marzi il riconoscimento promosso da Eco della Valle e Il Reventino. Tra i premiati anche il procuratore Guarascio e l’imprenditore Callipo
Salvatore Bruno
