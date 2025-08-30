Social
La nuova rotonda a Cirella si trasforma in una piscina

30 agosto, 2025
Eventi di successo

Con i “Misteri di Pietra” le  Grotte di Sant’Angelo di Cassano si animano: la magia della danza incanta il pubblico

Un'intuizione magistrale ha trasformato il suggestivo sito in un teatro naturale. Lo spettacolo, con le coreografie di Filippo Stabile e l'arte di Francesco Rodilosso, ha catturato un vasto pubblico, celebrando il patrimonio del luogo
Franco Sangiovanni
Con i\u00A0“Misteri di Pietra” le\u00A0\u00A0Grotte di Sant’Angelo di Cassano si animano: la magia della danza incanta il pubblico\n
L’appello

Casa e azienda abbattute per far spazio alla nuova 106, la disperazione di una famiglia: «Perderemo tutto, non dormiamo più la notte»

La progettazione della mega opera che collegherà Catanzaro a Crotone è in uno stato avanzato. I proprietari chiedono di spostare il tracciato di pochi metri: «Ci sono danni incalcolabili per noi che abitiamo qui da settanta anni»
Luana Costa
Casa e azienda abbattute per far spazio alla nuova 106, la disperazione di una famiglia:\u00A0«Perderemo tutto, non dormiamo più la notte»\n
Le voci

Turismo in Calabria, la crisi di luglio non scoraggia gli imprenditori: «Proviamo a resistere nonostante le tasse»

Prezzi in crescita, tributi troppo e carenza di strutture frenano il settore. A Crotone, Melissa e Cirò Marina le esperienze di tre strutture ricettive: «Le difficoltà ci costringono a reinventarci: alla Regione chiediamo di investire in infrastrutture» 
Giuseppe Dell'Aquila
Turismo in Calabria, la crisi di luglio non scoraggia\u00A0gli imprenditori: «Proviamo a resistere nonostante le tasse»\n
Un bando da rivedere

Bando per dirigente amministrativo a Rende, il Comitato Pa-Calabria: «Così si escludono candidati autorevoli»

La nota richiama il sindaco Principe: «La nomina è fiduciaria, ma le regole vanno rispettate. Senza rettifica, il bando rischia di essere impugnato».
Redazione
Bando per dirigente amministrativo a Rende, il Comitato Pa-Calabria: «Così si escludono candidati autorevoli»

Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sessant’anni dopo

Mattmark, sessant’anni dopo San Giovanni in Fiore ricorda i suoi caduti: la memoria che diventa monito

Sette operai emigrati persero la vita nel 1965 in Svizzera. Oggi la comunità li ricorda con commozione, rilanciando l’appello alla sicurezza sul lavoro.
Redazione
Mattmark, sessant’anni dopo San Giovanni in Fiore ricorda i suoi caduti: la memoria che diventa monito
Cambio data

Paola, rinviato a domenica l’evento “Sotto il cielo di Frate Francesco” a causa del maltempo

Previsto per sabato, l’appuntamento si terrà il giorno successivo alle 20:30 presso il Santuario, con lo stesso programma.
Redazione
Paola, rinviato a domenica l’evento “Sotto il cielo di Frate Francesco” a causa del maltempo
Tempeste estive

Piogge e vento in Calabria: disagi nel Cosentino e nel Catanzarese per la coda della perturbazione

La perturbazione ha portato forti precipitazioni e raffiche nelle aree interne, con criticità per la viabilità e l’invito alla prudenza negli spostamenti.
Salvatore Lia
Piogge e vento in Calabria: disagi nel Cosentino e nel Catanzarese per la coda della perturbazione
Sport e inclusione

Rende presenta il progetto “Rende for Special”: un nuovo percorso per lo sport inclusivo in città

Alla prima conferenza stampa, istituzioni, società sportive e famiglie hanno condiviso un progetto che mira a restituire centralità allo sport e a renderlo occasione di partecipazione per tutti.
Redazione
Rende presenta il progetto “Rende for Special”: un nuovo percorso per lo sport inclusivo in città
Viabilità

Cirella, la rotonda diventa una piscina alla prima pioggia

Invece di migliorare la viabilità, la nuova rotonda ha creato un pericolo in più: allagamenti e circolazione a rischio
Redazione
Cirella, la rotonda diventa una piscina alla prima pioggia
Identità viva

Pro Loco di Caloveto, un motore per la comunità

Il sindaco Mazza ringrazia l’associazione guidata da Stefania Pranteda per un’estate di eventi che hanno rafforzato coesione e tradizione

Redazione
Pro Loco di Caloveto, un motore per la comunità
Eventi

Si alza il sipario sul Festival delle Serre di Cerisano: jazz, teatro e cinema all’aperto animeranno il borgo

Tra gli ospiti della kermesse – in programma dal 2 al 6 settembre - artisti del calibro di Simona Molinaro, Paola Turci, Paolo Conticini
Redazione
Si alza il sipario sul Festival delle Serre di Cerisano: jazz, teatro e cinema all’aperto animeranno il borgo\n
Estate in città

Rende, isola pedonale e intrattenimento: ecco le novità per settembre 

Il Rende Street Festival porterà spettacoli e musica nel cuore di Via Rossini
Redazione
Rende, isola pedonale e intrattenimento: ecco le novità per settembre\u00A0\n
La ricorrenza

Ortensia Imbrogno, gocce di Capri per i primi quarant’anni della modella cosentina

Per festeggiare il suo compleanno (e anche il ventennio di attività professionale) ha scelto un luogo sospeso tra cielo e mare, incastonato tra le colline di Massa Lubrense e affacciato sul fascino senza tempo dell’isola azzurra
Redazione
Ortensia Imbrogno, gocce di Capri per i primi quarant’anni della modella cosentina
Cammino spirituale

Sui binari della fede con il Treno della Sila: sulle orme dell’Abate Gioacchino

Treno storico, abbazia e rievocazione medievale: sabato 30 agosto vivi la Calabria mistica con l’iniziativa “Estate Florense”.
Redazione
Sui binari della fede con il Treno della Sila: sulle orme dell’Abate Gioacchino
Rientro dalle ferie

Controesodo d’estate: traffico da bollino rosso nel weekend del rientro

Oltre 12 milioni di veicoli in movimento: viabilità sotto pressione e rischio congestioni. Anas raccomanda prudenza e rispetto del codice.
Redazione
Controesodo d’estate: traffico da bollino rosso nel weekend del rientro
Tutela ambientale

Piano ambientale per la Cipolla di Tropea: accordo tra sindaci e produttori

Sindaci e agricoltori si incontrano per difendere la qualità del prodotto e dell’ambiente: in arrivo un piano con ARPACAL.
Redazione
Piano ambientale per la Cipolla di Tropea: accordo tra sindaci e produttori
Cambio di scenario

Temporali in arrivo anche in Calabria: scatta l’allerta tra venerdì e sabato

L’ex uragano Erin porta piogge intense, venti forti e un deciso calo termico. Ecco dove colpirà il maltempo e quando scatta l’allerta meteo in Regione.
Salvatore Lia
Temporali in arrivo anche in Calabria: scatta l’allerta tra venerdì e sabato
La storia

Il ponte che fa paura: ricordo e ferite del crollo del viadotto Cannavino a 53 anni dalla tragedia che spezzò Celico

Il 29 agosto 1972 un cedimento strutturale spezzò vite e speranze. Oggi, mezzo secolo dopo, quel passaggio tra Cosenza e la Sila resta simbolo fragile della Calabria, sospesa tra desiderio di progresso e paure irrisolte
Gianfranco Donadio*
Il ponte che fa paura: ricordo e ferite del crollo del viadotto Cannavino a 53 anni dalla tragedia che spezzò\u00A0Celico\n
Tradizione enogastronomica

Santa Sofia d’Epiro celebra i sapori della Sibaritide

Corteo di trattori, piatti tipici e musica popolare per la penultima tappa del format GAL Sibaritide “Colori e Profumi”
Redazione
Santa Sofia d’Epiro celebra i sapori della Sibaritide\n
Accendiamo un sogno

Il cuore grande della Calabria al Riva, cena di solidarietà per i piccoli pazienti dell’ospedale di Lamezia con Elisabetta Gregoraci

Successo per l’evento benefico realizzato con la partnership del network LaC. La dottoressa Mimma Caloiero, direttore dell’Uoc di Pediatria al Giovanni Paolo II: «Ancora una volta il territorio lametino si dimostra capace di solidarietà»
Bruno Mirante
Il cuore grande della Calabria al Riva, cena di solidarietà per i piccoli pazienti dell’ospedale di Lamezia con Elisabetta Gregoraci\n
Nuova apertura

Da Michele apre a Cosenza: la pizza napoletana sbarca in città

Il 4 settembre l’inaugurazione in viale Mancini: 100 coperti interni, 40 esterni e il forno con maioliche dorate protagonista del locale
Redazione
Da Michele apre a Cosenza: la pizza napoletana sbarca in città\n
Pronti al rientro

Rende, scuola al via: mensa e trasporto già operativi

Grazie alla nuova amministrazione, dal 15 settembre ripartono mensa e trasporto scolastico: servizi garantiti fin dal primo giorno per studenti e famiglie.
Redazione
Rende, scuola al via: mensa e trasporto già operativi
Bellezze in mostra

Cosenza brilla a Mister Italia: Emilio e Tommaso in finale a Pescara

I due giovani cosentini hanno superato la prefinale e si giocano il titolo nazionale di Mister Italia 2025. Appuntamento domani sera, 29 agosto, allo Stadio del Mare di Pescara.
Redazione
Cosenza brilla a Mister Italia: Emilio e Tommaso in finale a Pescara
Allerta alimentare

Richiamo di mozzarelle Latteria Soligo per «rischio chimico»

La misura riguarda quattro referenze, ciascuna segnalata per rischio chimico, e invita i consumatori a non utilizzare il prodotto fino a ulteriori indicazioni
Redazione
Richiamo di mozzarelle Latteria Soligo per «rischio chimico»\n
