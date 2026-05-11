Torna a guidare dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico. Andrea simbolo di resilienza sui social

Nel 2024, il giovane di Grisolia perde l’amico, che era al volante, e subisce una lesione cervicale, ma decide di reagire. Di recente ha cominciato a raccontare la sua rinascita sui social e uno dei suoi video ha totalizzato 3,6 milioni di visualizzazioni
Il rettore, di ritorno da Bruxelles dove ha partecipato all’iniziativa “Right To Stay” in materia proprio di contrasto al fenomeno, spiega: «Il contesto in cui ci troviamo è preoccupante, l’Università vuole aiutare a ribaltarlo»
Il 44enne con disturbi dello spettro autistico attraverso la cura degli animali aveva trovato un modo per connettersi con il mondo attorno. Avviata una raccolta fondi per potergli regalare almeno una nuova mucca
Il desiderio della 49enne affetta da Sla diventa realtà grazie alla solidarietà locale. Mons. Savino denuncia i ritardi istituzionali: «Non voglio essere un vescovo buffone, devo stare con i vulnerabili. In lei ho incontrato Gesù»
A Cosenza la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa da Goccia di Rugiada in partnership con il Centro per l’Impiego, all’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, l’istituto Comprensivo Spirito Santo ed alcune aziende private
L’assessore ai Quartieri richiama alla collaborazione contro degrado e inciviltà: «Rispetto delle ordinanze fondamentale per curare verde e quartieri. Il decoro pubblico è una sfida da vicnere insieme»
I ragazzi sono pronti a partire per le loro destinazioni nel mese di agosto. Per loro è un’opportunità di crescita in cui possono acquisire competenze personali, autonomia, senso critico, conoscenza del mondo, competenza linguistica
Il progetto Unicore dell’Università della Calabria trasforma l’accoglienza in un percorso accademico e umano, offrendo a studenti rifugiati una possibilità concreta di riscatto attraverso la formazione universitaria
Presentata al Chiostro del Seminario Diocesasno la nuova Pro Loco Cossa Enotria. Tra l’arte di Domenico Gaetani e l’impegno delle presidenti Rango e Ieraci, l’associazione punta a rilanciare il turismo e l’identità locale
Maria Cristina Nardone ha guidato il tour “Cambiamenti”, l’evento in collaborazione con la Fondazione Roberta Lanzino. Focus sulla prevenzione strategica: riconoscere le trappole mentali per tornare a scegliersi
L’incontro con i Kleos, che studiano all’Unical e coltivano la passione per la musica, spiega il desiderio di tanti giovani pronti a resistere per interrompere la fuga. La loro storia è un segnale e una speranza per tutti: cosa siamo pronti a fare per aiutarli?
A Buongiorno in Calabria parlano Domenico Giampà (San Pietro a Maida), Giuseppe Condello (San Nicola da Crissa) e Francesca D’Ambra (Malvito). Che racconta l’interesse dei turisti americani e la difficoltà di attrarli con la viabilità ridotta al lumicino