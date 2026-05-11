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24 ORE ALL NEWS

Società
11 maggio, 2026
ULTIMA ORA
rinascita

Torna a guidare dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico. Andrea simbolo di resilienza sui social

Nel 2024, il giovane di Grisolia perde l’amico, che era al volante, e subisce una lesione cervicale, ma decide di reagire. Di recente ha cominciato a raccontare la sua rinascita sui social e uno dei suoi video ha totalizzato 3,6 milioni di visualizzazioni
Francesca Lagatta
Torna a guidare\u00A0dopo l’incidente che lo ha reso tetraplegico.\u00A0Andrea simbolo di resilienza sui social
la prospettiva

Unical, Greco lotta contro l’emigrazione giovanile: «Creare prospettive credibili»

Il rettore, di ritorno da Bruxelles dove ha partecipato all’iniziativa “Right To Stay” in materia proprio di contrasto al fenomeno, spiega: «Il contesto in cui ci troviamo è preoccupante, l’Università vuole aiutare a ribaltarlo»
Francesco La Luna
Unical, Greco lotta contro l’emigrazione giovanile:\u00A0«Creare prospettive credibili»
l’incontro

Rogliano dialoga con "Beyond the Binary": viaggio tra identità, corpi e percorsi di cura

Un appuntamento per abbattere i pregiudizi e approfondire la complessa realtà dell’esperienza transgender attraverso le "Medical Humanities"
Greta Himmelspach
Rogliano\u00A0dialoga con \"Beyond the Binary\":\u00A0viaggio tra identità, corpi e percorsi di cura\n
Verso il voto

Ordine Ingegneri di Cosenza, «Trasparenti le candidatura della lista 15duepuntozero»

Il CNI ha confermato le corrette modalità adoperate dalla lista 15duepuntozero che sostiene il candidato presidente Gigi Catanzaro 
Redazione
Ordine Ingegneri di Cosenza, «Trasparenti le candidatura della lista 15duepuntozero»\n

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Società

Prova costume, parla Garritano: «Alla tiroide non piacciono le diete da fame»

Focus su colazione “strutturata”, qualità dei cibi, attività fisica e rischi dei social. Ecco i consigli del biologo nutrizionista

9 maggio 2026
Ore 17:00
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Società

Pignataro (associazione 4e20): «Vi presento il nostro Festival a km 0»

8 maggio 2026
Ore 13:15
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Politica

Villella: «A Castrolibero Perrotti e Serra due facce della stessa medaglia»

7 maggio 2026
Ore 14:30
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Politica

Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»

6 maggio 2026
Ore 13:38
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Politica

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7 maggio 2026
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8 maggio 2026
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7 maggio 2026
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Serra: «Vi svelo il programma dei primi 100 giorni per Castrolibero»

6 maggio 2026
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Società

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Pignataro (associazione 4e20): «Vi presento il nostro Festival a km 0»

8 maggio 2026
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La storia

Campana, dietro il furto delle mucche di Giuseppe l’ombra delle ‘ndrine. La sorella Virgilia: «Chi le ha rubate conosceva la sua fragilità» | VIDEO

Il 44enne con disturbi dello spettro autistico attraverso la cura degli animali aveva trovato un modo per connettersi con il mondo attorno. Avviata una raccolta fondi per potergli regalare almeno una nuova mucca
Francesco Tricoli
Campana, dietro il furto delle mucche di Giuseppe l’ombra delle ‘ndrine. La sorella Virgilia: «Chi le ha rubate conosceva la sua fragilità» | VIDEO
Calabria in Rosa

Giro d’Italia, ecco come cambia la viabilità nei comuni cosentini attraversati dalla tappa

Martedì 12maggio saranno in vigore temporanee chiusure e deviazioni della circolazione stradale lunghe le principali arterie di Cosenza a sull’A2
Redazione
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le previsioni

Meteo Cosenza, ancora cieli sereni. A metà settimana però le temperature caleranno

La nuova settimana intanto inizierà sotto l’azione dell’anticiclone che apporterà bel tempo, ma tra mercoledì e giovedì una perturbazione artica farà il suo ingresso in Calabria
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, ancora cieli sereni. A metà settimana però le temperature caleranno\n
Nuova speranza

Nei giorni scorsi il disperato appello, oggi un raggio di sole dopo il buio: Mariacarmela riabbraccia la sua Cassano

Il desiderio della 49enne affetta da Sla diventa realtà grazie alla solidarietà locale. Mons. Savino denuncia i ritardi istituzionali: «Non voglio essere un vescovo buffone, devo stare con i vulnerabili. In lei ho incontrato Gesù»
Franco Sangiovanni
Nei giorni scorsi il disperato appello, oggi un raggio di sole dopo il buio: Mariacarmela riabbraccia la sua Cassano\n
Opportunità di riscatto

Da una casa al lavoro, ecco Io scelgo me: il progetto per accompagnare l’uscita dalle case rifugio delle donne vittime di violenza

A Cosenza la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa promossa da Goccia di Rugiada in partnership con il Centro per l’Impiego, all’amministrazione di Palazzo dei Bruzi, l’istituto Comprensivo Spirito Santo ed alcune aziende private
Salvatore Bruno
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la coomunicazione

Acqua torbida a Rende, Sorical annuncia per martedì interventi straordinari sulla rete

Disagi segnalati nell’area di Quattromiglia dopo lavori sull’acquedotto: programmata manutenzione per ripristinare la qualità del servizio il 12 maggio
Redazione
Acqua torbida a Rende, Sorical annuncia per martedì\u00A0interventi straordinari sulla rete\n
la decisione

Nuovo ospedale di Cosenza, i Comitati scendono in piazza a tutela dell’Annunziata

Per il presidio, che ha come finalità la difesa dell’ospedale cittadino, è stata indicata la data del 22 maggio presso l’Anfiteatro Zicarelli, nella zona di Via Milelli
Redazione
Nuovo ospedale di Cosenza, i Comitati scendono in piazza a tutela dell’Annunziata\n
l’appello

Cosenza, Orrico: « Frustrante bonificare un’area e trovarla sporca dopo due ore»

L’assessore ai Quartieri richiama alla collaborazione contro degrado e inciviltà: «Rispetto delle ordinanze fondamentale per curare verde e quartieri. Il decoro pubblico è una sfida da vicnere insieme»
Redazione
Cosenza, Orrico: «\u00A0Frustrante bonificare un’area e trovarla sporca dopo due ore»\n
cittadini del mondo

Concorso Intercultura, gli studenti vincitori del concorso e pronti ai viaggi all’estero | I NOMI

I ragazzi sono pronti a partire per le loro destinazioni nel mese di agosto. Per loro è un’opportunità di crescita in cui possono acquisire competenze personali, autonomia, senso critico, conoscenza del mondo, competenza linguistica
Redazione
Concorso Intercultura, gli studenti vincitori del concorso e pronti ai viaggi all’estero\u00A0| I NOMI\n
Il progetto

Dai campi profughi alle aule, l’Unical sfida la retorica dei confini: l’accoglienza diventa percorso accademico

Il progetto Unicore dell’Università della Calabria trasforma l’accoglienza in un percorso accademico e umano, offrendo a studenti rifugiati una possibilità concreta di riscatto attraverso la formazione universitaria
Gianfranco Donadio*
Dai campi profughi alle aule, l’Unical sfida la retorica dei confini: l’accoglienza diventa percorso accademico\n
il convegno

Sicurezza, Corigliano Rossano chiede risposte: «Servono uomini e prevenzione»

Dal convegno confronto acceso su legalità, criminalità e controlli. Sindacati e istituzioni invocano più risorse sul territorio

Matteo Lauria
Sicurezza, Corigliano Rossano chiede risposte: «Servono uomini e prevenzione»
Eventi

Radici storiche, artigianato e nuove sfide: a Cassano nasce la Pro Loco Cossa Enotria

Presentata al Chiostro del Seminario Diocesasno la nuova Pro Loco Cossa Enotria. Tra l’arte di Domenico Gaetani e l’impegno delle presidenti Rango e Ieraci, l’associazione punta a rilanciare il turismo e l’identità locale
Franco Sangiovanni
Radici storiche, artigianato e nuove sfide: a Cassano\u00A0nasce la Pro Loco Cossa Enotria\n
LA PREVENZIONE

Relazioni tossiche e segnali-spia: «La violenza inizia mascherata da premure, chiedere aiuto è il primo passo»

Maria Cristina Nardone ha guidato il tour “Cambiamenti”, l’evento in collaborazione con la Fondazione Roberta Lanzino. Focus sulla prevenzione strategica: riconoscere le trappole mentali per tornare a scegliersi
Francesca Lagatta
Relazioni tossiche e segnali-spia: «La violenza inizia mascherata da premure, chiedere aiuto è il primo passo»\n
L’editoriale

«Amiamo la Calabria e vogliamo restare»: il sogno semplice di una generazione che desidera costruire qui il proprio futuro 

L’incontro con i Kleos, che studiano all’Unical e coltivano la passione per la musica, spiega il desiderio di tanti giovani pronti a resistere per interrompere la fuga. La loro storia è un segnale e una speranza per tutti: cosa siamo pronti a fare per aiutarli?  
Franco Laratta
«Amiamo la Calabria e vogliamo restare»: il sogno semplice di una generazione che desidera costruire qui il proprio futuro\u00A0\n
L’intervista

Prova costume, parla Garritano: «Alla tiroide non piacciono le diete da fame» | VIDEO

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Antonio Alizzi
Prova costume, parla Garritano:\u00A0«Alla tiroide non piacciono le diete da fame» | VIDEO\n
Verso il Giro

Il Giro d’Italia scopre le colline di San Lucido: Cerasuolo si veste a festa per il passaggio della carovana rosa

Martedì la tappa Catanzaro-Cosenza attraverserà per la prima volta le contrade collinari del Tirreno cosentino passando dal Cozzo Tunno fino al passo della Crocetta
Redazione
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La corsa rosa

Il Giro d’Italia passa da Rende: chiusure e traffico bloccato lungo il percorso

Martedì 12 maggio la carovana attraverserà Contrada Isolette, Contrada Fiume Crati e Santa Chiara di Menna
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Percorsi urbani

Piste ciclabili a Rende, il Comitato del No applaude il Comune: «Erano pericolose e inutilizzate»

Il Comitato spontaneo contrario alle piste ciclabili difende la scelta del Comune di rimuovere i tracciati tra via Verdi e via Volta
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I format di LaC

Lo spopolamento morde la Calabria ma i sindaci resistono: «I nostri borghi sono vivi ma senza strade spariranno»

A Buongiorno in Calabria parlano Domenico Giampà (San Pietro a Maida), Giuseppe Condello (San Nicola da Crissa) e Francesca D’Ambra (Malvito). Che racconta l’interesse dei turisti americani e la difficoltà di attrarli con la viabilità ridotta al lumicino
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Tre operai morti in Calabria in poche ore, la FenealUil: «Non sono fatalità, ma omicidi sul lavoro»

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Tragedia sul lavoro a Paola: muore operaio di 23 anni nel crollo di una colonna di cemento | VIDEO

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