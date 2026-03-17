L’Associazione Nazionale Donne Elettrici – Sezione di Cosenza (ANDE) promuove il convegno dal titolo “La Costituzione come risposta alla povertà educativa”, che si terrà venerdì 20 marzo 2026 alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Giovanni a Castrolibero.

L’iniziativa nasce in occasione degli 80 anni del voto a suffragio universale e della nascita dell’ANDE, un anniversario che invita a riflettere sul traguardo storico raggiunto dalle donne italiane e sul valore della Carta Costituzionale che da esso è scaturita.

I lavori, aperti da Giovanna Giulia Bergantin, giornalista e presidente ANDE Cosenza, vedono la partecipazione di Angelo Gangi, avvocato e presidente del Consiglio Comunale di Castrolibero; Maria Gagliardi, avvocata familiarista e minorile, componente del direttivo dell’associazione CIAK: Formazione & Legalità; Marcus Pingitore, sociologo e dottorando di ricerca UNICAL; Padre Giovanbattista Urso, parroco della Basilica del Beato Angelo di Acri, delegato arcivescovile per la vita consacrata e già padre provinciale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Le conclusioni saranno affidate a Loredana Giannicola, direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. Modererà l’incontro Caterina Tiano, docente e socia ANDE. È prevista una lettura poetica a cura di Annalina Paradiso. Con questa iniziativa, ANDE Cosenza intende riaffermare la centralità della Costituzione come strumento concreto per contrastare la povertà educativa. La Carta non è solo il fondamento giuridico della Repubblica, ma un patrimonio di principi che orientano la crescita delle persone e delle comunità.

I valori di libertà, uguaglianza e partecipazione, consegnati al Paese dai costituenti, rappresentano ancora oggi la base indispensabile per garantire a ogni cittadino opportunità reali di formazione, sviluppo e consapevolezza. Ripercorrere la Costituzione significa tornare alle radici della nostra democrazia. I suoi articoli non seguono soltanto un ordine numerico: costruiscono un’architettura di diritti, doveri e uguaglianza, lasciata in eredità dalle madri e dai padri costituenti come risposta agli anni più duri della nostra storia e come promessa di un futuro fondato sulla partecipazione e sulla dignità della persona.

Il convegno offrirà l’opportunità di approfondire il modo in cui la Carta, spesso in maniera inconsapevole, accompagna le nostre vite quotidiane. In un tempo segnato da fragilità sociali ed emotive, da valori che vacillano e da punti di riferimento che mutano rapidamente, la Costituzione torna ad essere un faro di orientamento, una guida capace di offrire risposte solide e dotate di senso.