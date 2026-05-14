A Palazzo dei Bruzi la valutazione di idoneità per assunzioni part-time e indeterminate nei profili di uscieri e lettori di contatori

Nuovo passaggio per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di tirocinanti di inclusione sociale al Comune di Cosenza. La commissione d’esame ha convocato per lunedì 18 maggio e martedì 19 maggio gli ex percettori di mobilità in deroga che hanno presentato candidatura per l’avviamento a selezione previsto dagli articoli 16 della legge numero 56 del 1987 e 35, comma 1, lettera b, del decreto legislativo numero 165 del 2001.

La procedura riguarda l’assunzione presso l’Ente di 27 unità di personale con profilo professionale “Uscieri e professioni assimilate” e di 4 unità di personale con profilo professionale “Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate”. I contratti previsti sono a tempo parziale, per 18 ore settimanali, e a tempo indeterminato.

Comune di Cosenza, le selezioni per i tirocinanti di inclusione sociale

La convocazione dei candidati è finalizzata alla valutazione dell’idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale per il quale hanno partecipato alla selezione indetta dal Comune.

Si tratta di una fase importante del percorso amministrativo avviato per stabilizzare figure provenienti dai tirocini di inclusione sociale, già inserite in graduatorie definitive redatte dal Centro per l’Impiego di Cosenza.

Le prove si svolgeranno nella Sala consiliare, al terzo piano di Palazzo dei Bruzi, secondo il calendario comunicato dalla commissione esaminatrice.

Il calendario delle convocazioni a Palazzo dei Bruzi

La prima giornata è fissata per lunedì 18 maggio, alle 15, nella Sala consiliare del Comune. In questa data si procederà alla valutazione dei candidati al profilo professionale “Uscieri e professioni assimilate”, a partire dai primi 27 candidati della graduatoria definitiva redatta dal Centro per l’Impiego di Cosenza.

Il calendario proseguirà martedì 19 maggio, sempre alle 15, nella Sala consiliare al terzo piano di Palazzo dei Bruzi. In questa seconda seduta saranno esaminati i candidati al profilo “Uscieri e professioni assimilate” dal 28esimo al 54esimo posto della graduatoria definitiva.

Sempre martedì 19 maggio, ma alle 17, saranno valutati gli 8 candidati inseriti nella graduatoria definitiva per il profilo professionale “Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate”.

Informazioni per i candidati convocati

I candidati convocati potranno rivolgersi direttamente al Settore personale di Palazzo dei Bruzi per eventuali chiarimenti sulla procedura e sulle modalità di partecipazione.

È inoltre possibile richiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo settorepersonale@comune.cosenza.it.