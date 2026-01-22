Avviati i lavori di risanamento della rete idrica, dopo anni di perdite e disservizi. Sorical: “Intervento strategico per ridurre gli sprechi e migliorare la qualità del servizio”

Sono iniziati i lavori di ripristino e risanamento della rete idrica di Rende. Primo cantiere aperto è nella frazione di Arcavacata, nel Comune di Rende. L’intervento è stato avviato a seguito del subentro operativo di Sorical sul territorio e delle verifiche effettuate congiuntamente al progetto di ingegnerizzazione delle reti della Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque.

Le criticità riscontrate, che hanno causato fenomeni di carenza idrica nella zona, sono riconducibili alla vetustà delle condotte e alle consistenti perdite presenti nella rete di distribuzione. Da qui la necessità di un intervento strutturato per ripristinare l’efficienza del sistema. I lavori in corso, che saranno estesi a tutta la rete di Rende, prevedono innanzitutto la verifica dello stato delle condotte idriche, utile a definire con precisione l’entità dei danni e le modalità di intervento. Sulla base degli esiti delle verifiche, si aprono i cantieri con l’obiettivo di ridurre le perdite e migliorare la regolarità dell’erogazione.

Gli interventi includono anche il controllo degli allacci idrici, per garantire il corretto funzionamento dell’intera infrastruttura e la sostituzione dei contatori difettosi. Per consentire lo svolgimento delle attività, in alcune fasi dei lavori sarà necessaria la chiusura temporanea al traffico delle strade interessate. Sorical invita i cittadini alla collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi.

“L’operazione – spiega l’amministratore unico Cataldo Calabretta - rientra in un più ampio programma di efficientamento e ammodernamento delle infrastrutture idriche della Calabria promosso direttamente da Sorical in 21 Comuni con fondi Pnrr, e in altri 60 Comuni con regia della Regione Calabria finanziati con fondi FSC. Progetti finalizzati a ridurre gli sprechi e migliorare la qualità del servizio.”

Nel caso di Rende le attività vengono svolte in coordinamento con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di superare le criticità storiche della rete idrica cittadina e garantire un servizio più affidabile e sostenibile ai cittadini.