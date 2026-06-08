Le riparazioni sulla condotta adduttrice potrebbero causare riduzioni della portata a Porta Piana e nelle aree limitrofe
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Proseguono gli interventi di riparazione sulla condotta adduttrice dell’Acquedotto del Merone, dopo la rottura verificatasi nei giorni scorsi. Anche nella giornata odierna potrebbero quindi registrarsi disagi e disservizi nell’erogazione idropotabile nelle aree servite dall’infrastruttura interessata dal guasto.
Le operazioni tecniche, particolarmente complesse, richiederanno ulteriori interventi sulla condotta nel corso della giornata. Per questo motivo non si escludono possibili riduzioni della portata dell’acqua nelle zone direttamente alimentate dall’acquedotto.
Possibili riduzioni dell’erogazione idrica
I disagi potrebbero essere avvertiti, come già accaduto nella giornata di venerdì scorso, nella zona di Porta Piana e nelle aree limitrofe. Possibili conseguenze anche in tutte le zone direttamente collegate alla condotta adduttrice interessata dalla rottura.
La riduzione della portata potrebbe variare in base all’andamento dei lavori e alla tenuta complessiva del sistema durante le operazioni di riparazione.
Tecnici al lavoro per completare gli interventi
I tecnici sono al lavoro per completare gli interventi nel più breve tempo possibile e ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura.
La regolare erogazione del servizio idrico sarà garantita al termine delle operazioni di riparazione sulla condotta dell’Acquedotto del Merone. Fino ad allora, nelle aree interessate, potrebbero verificarsi cali di pressione o interruzioni temporanee del servizio.