I Carabinieri e la cultura della legalità: è questo il centro dell’iniziativa che si è svolta questa mattina ad Acri all’Istituto di Istruzione Superiore “Julia-Falcone-Ipsia-Iti”, dove circa cento studenti del biennio hanno partecipato a un incontro con i militari dell’Arma dedicato alla promozione della consapevolezza civica e della prevenzione.

L’appuntamento ha offerto ai ragazzi un’occasione di confronto diretto con i Carabinieri su temi che incidono in modo sempre più profondo nella vita quotidiana degli adolescenti. Non solo una lezione teorica, ma un momento costruito sul dialogo, sulle domande e sulla possibilità di affrontare apertamente questioni delicate, spesso vissute dai più giovani tra scuola, relazioni e dimensione digitale.

L’incontro ad Acri con i militari dell’Arma

Nel corso dell’iniziativa, i Carabinieri hanno illustrato agli studenti i compiti istituzionali dell’Arma e le principali specialità impegnate ogni giorno nella tutela della collettività. Un passaggio utile a far comprendere ai ragazzi il ruolo concreto svolto dai militari sul territorio, non soltanto in chiave repressiva, ma anche sul fronte della prevenzione e dell’educazione alla legalità.

All’incontro erano presenti, insieme ai dirigenti scolastici e al corpo docente, il Tenente Vincenzo Minnella, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rende, e il Maresciallo Maggiore Antonio Zaccaria, comandante della Stazione Carabinieri di Acri. Entrambi hanno dialogato con gli studenti affrontando argomenti di forte attualità e vicini alla sensibilità delle nuove generazioni.

Bullismo, cyberbullismo e rischi della violenza digitale

Uno dei nuclei più importanti del confronto ha riguardato i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, temi ormai centrali nel dibattito scolastico e sociale. I militari hanno spiegato ai ragazzi non solo la portata sociale di questi comportamenti, ma anche le possibili conseguenze giuridiche che possono derivarne.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di far comprendere come atteggiamenti spesso sottovalutati o percepiti come “normali” possano invece avere effetti pesanti sulle vittime e implicazioni serie anche per chi li mette in atto. Il confronto ha consentito agli studenti di riflettere sul peso delle parole, delle immagini condivise online e delle dinamiche di esclusione o sopraffazione che si sviluppano sempre più spesso anche attraverso i social e le piattaforme digitali.

Stalking e revenge porn tra i temi affrontati

Ampio spazio è stato riservato anche a questioni particolarmente sensibili come stalking e revenge porn, argomenti che hanno suscitato vivo interesse tra i ragazzi e dato vita a numerosi interventi nel corso dell’incontro.

Il dialogo con i Carabinieri ha permesso di chiarire il significato di queste condotte, le responsabilità che ne derivano e i possibili strumenti di tutela per le vittime. Il coinvolgimento degli studenti ha confermato quanto sia avvertita, soprattutto tra i più giovani, la necessità di spazi di informazione chiari e affidabili su fenomeni che toccano da vicino la sfera personale, affettiva e digitale.

Il contributo del Nas di Cosenza sulla sicurezza sanitaria

Significativo anche il contributo dei militari del Nas di Cosenza, intervenuti per approfondire il tema dei controlli e della sicurezza sanitaria. Nel loro intervento è stato evidenziato il ruolo svolto da questo reparto speciale nella tutela della salute pubblica, attraverso attività di verifica e monitoraggio in ambiti particolarmente delicati.

La presenza del Nas ha arricchito ulteriormente l’iniziativa, mostrando agli studenti un altro versante dell’attività dell’Arma, meno conosciuto ma essenziale nella protezione della collettività.

Prevenzione e dialogo con le giovani generazioni

L’incontro di Acri si inserisce nel più ampio impegno dei Carabinieri nella diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. Il senso dell’iniziativa non è stato soltanto informativo, ma soprattutto educativo: costruire un rapporto diretto con gli studenti, offrire strumenti di lettura della realtà e rafforzare il valore della prevenzione.