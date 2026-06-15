Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi cinque mesi del 2026 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Cosenza è stato pari a 106.688 euro. A livello regionale, invece, la richiesta media da gennaio a maggio 2026 è stata pari a 109.008 euro, in aumento dell'1,2% rispetto all'anno precedente.

Analizzando le richieste a livello territoriale emerge che Vibo Valentia è la provincia calabrese dove è stato richiesto l’importo medio più alto (114.292 euro), seguita da Reggio Calabria (112.417 euro) e Catanzaro (110.722 euro). Chiudono la classifica regionale la provincia di Cosenza (106.688 euro) e quella di Crotone (99.821 euro).