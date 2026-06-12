Si è spento all'età di 88 anni Francesco Ventura. Imprenditore di successo, protagonista della crescita industriale del territorio e punto di riferimento per il mondo del lavoro, viene ricordato anche per il suo impegno nel sociale e per una generosità vissuta sempre con discrezione. Domani i funerali a Paola

Con la scomparsa di Francesco Ventura, avvenuta all'età di 88 anni, Paola perde una delle figure che più hanno contribuito a segnarne la storia economica e sociale degli ultimi decenni.

Imprenditore stimato e apprezzato, Ventura ha costruito nel tempo un percorso industriale solido e riconosciuto, culminato nel dicembre 2022 con l'ingresso della sua azienda nel gruppo Salcef.

La sua impresa è stata per anni una fonte di occupazione e di crescita per il territorio, offrendo opportunità lavorative non solo ai dipendenti diretti, ma anche a numerose aziende dell'indotto.

Nel corso della sua vita Ventura ha sostenuto associazioni, attività di volontariato e iniziative sociali, offrendo aiuti concreti a persone e famiglie in difficoltà.

La città di Paola gli aveva conferito la cittadinanza onoraria durante l'amministrazione guidata da Basilio Ferrari, a testimonianza del valore umano e professionale del suo contributo alla comunità.

La camera ardente è stata allestita presso l'Auditorium del Municipio di Paola. Domani, sabato 13 giugno, alle ore 15 si terrà il rito civile di commiato, mentre alle ore 16 saranno celebrati i funerali presso il Santuario di San Francesco di Paola.