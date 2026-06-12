Le precauzioni si erano rese necessarie dopo che un violento temporale aveva provocato una frana profonda nella collinetta adiacente, arrivata a danneggiare anche gran parte della carreggiata. Oggi, l’annuncio del sindaco Francesco Tripicchio

«Finalmente ci siamo! Da oggi sarà rimosso il semaforo che regolava il tratto della SS18 interessato, a seguito delle alluvioni dei mesi scorsi, da un cedimento parziale della carreggiata. Entrambe le corsie torneranno quindi pienamente fruibili». Lo afferma in un comunicato stampa il sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio.

Lavoro ultimati

«Non era un risultato scontato – prosegue il primo cittadino -. In questi mesi abbiamo più volte rappresentato ad Anas ed agli enti competenti le criticità derivanti da questa situazione, che aveva reso particolarmente complessa la gestione del traffico.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il rischio di ulteriori disagi e di una maggiore congestione del traffico urbano era concreto, con inevitabili ripercussioni anche sulla sicurezza dei cittadini».

Le sinergie

«Il dialogo costante, la collaborazione istituzionale ed il confronto continuo con Anas hanno però consentito di raggiungere questo importante traguardo ed è per questo che desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’arch. Domenico Curcio, all’arch. Pietro Silletta ed ai funzionari Massimo Bruno e Stefano Cinelli per l’impegno, la disponibilità e l’attenzione dimostrati.

Un risultato concreto – ha poi concluso – che restituisce maggiore sicurezza e migliore viabilità al nostro territorio!»