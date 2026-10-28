Docente di Chimica applicata e pioniere nello studio delle zeoliti e dei materiali porosi, guidò l’Università della Calabria dal 1987 al 1990. Il rettore Greco: «La sua eredità umana e culturale resterà nell’identità dell’Ateneo»

L’Università della Calabria piange la scomparsa del professor Rosario Aiello, già rettore e tra le figure che hanno contribuito in maniera decisiva alla costruzione e alla crescita dell’Ateneo.

Docente di Chimica applicata, scienziato di rilievo internazionale e punto di riferimento per generazioni di studenti e ricercatori, Aiello ha guidato l’UniCal dal 1987 al 1990, accompagnandone una fase importante dello sviluppo accademico e istituzionale.

«La scomparsa del professor Rosario Aiello rappresenta una perdita dolorosa per tutta la nostra comunità», ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco, ricordandolo come «un padre fondatore dell’Università della Calabria» e come uno studioso capace di coniugare rigore scientifico, visione istituzionale e grande disponibilità umana.

Una vita legata all’Università della Calabria

Rosario Aiello entrò a far parte dell’UniCal nel novembre del 1975 come professore straordinario alla cattedra di Chimica applicata presso la Facoltà di Ingegneria. Tre anni più tardi venne nominato professore ordinario.

Negli anni Ottanta collaborò anche con il Ministero degli Affari Esteri come esperto di cooperazione allo sviluppo, svolgendo attività di insegnamento in Somalia.

Rimase in servizio all’Università della Calabria fino al 2010 e nel 2012 venne nominato professore emerito dell’Ateneo.

Pioniere nello studio delle zeoliti

Il nome di Aiello è legato in particolare agli studi nel campo della scienza e della tecnologia delle zeoliti e dei materiali porosi, settori che ancora oggi trovano applicazione in ambiti tecnologici avanzati.

A ricordarlo è anche la comunità scientifica cresciuta attorno al suo lavoro e alla sua capacità di trasmettere agli allievi curiosità, apertura verso nuovi campi di ricerca e attenzione per la dimensione umana dell’insegnamento.

«La sua visione e la sua eredità umana e culturale rimarranno impresse per sempre nell’identità dell’UniCal», ha sottolineato Greco.

Le esequie a Rende

I funerali del professor Rosario Aiello saranno celebrati giovedì 29 ottobre alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova a Rende.

In segno di lutto, il rettore Gianluigi Greco ha disposto l’annullamento della seduta del Senato accademico prevista per la stessa giornata.

L’intera comunità universitaria si stringe così attorno ai familiari, agli amici, agli allievi e a quanti hanno condiviso con Aiello una parte del proprio percorso di studio, ricerca e vita accademica.