La ex “Stancati”, diventata un rudere, da decenni nel totale abbandono, è stata recintata e potrebbe essere interessata dai lavori di riqualificazione dell’intera zona

L’avevamo lasciata nella polvere e tra i vetri infranti. Da qualche tempo una rete arancione ne ha sigillato la cancellata e forse per la vecchia scuola elementare “Stancati”, la scuola dai mattoni rossi accanto allo stadio Lorenzon, qualcosa si muove.

Il sindaco di Rende Sandro Principe aveva già anticipato del bando relativo a un concorso di idee, aperto agli architetti di tutta Italia, per perfezionare il volto di Commenda proprio nella zona dello stadio, che sarà pubblicato tra qualche settimana. L’idea è quella di rigenerare una zona molto centrale che però, paradossalmente, ha molti angoli in ombra.

La storia della Stancati è proprio parte di questa storia in controluce. Negli anni Ottanta era l’istituto di riferimento per Rende, la sua estetica industrial un po’ newyorchese, l’aveva resa esteticamente coerente con gli altri edifici dello stesso stile che ancora costellano Commenda. L’oggetto della riqualificazione toccherà anche la vecchia scuola che aspetta solo di rinascere sotto un’altra veste, magari molto green.