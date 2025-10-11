Si è celebrato a San Marco Argentano un matrimonio civile di grande rilievo: Luca Pagliuso e Annarita Trotta si sono uniti in matrimonio nella suggestiva cornice dell’Abbazia di Santa Maria della Matina, chiesa situata nella zona periferica della città normanna. Il sindaco Virginia Mariotti ha celebrato il rito civile.

Tra gli ospiti, anche una presenza di fama mondiale: Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, grande amico di Luca “Peppucio” Pagliuso. L’amicizia tra i due risale ai tempi della Spal, quando Allegri muoveva i primi passi nel mondo del calcio come tecnico, e la famiglia cosentina era impegnata nella gestione del club emiliano.

Ai neo sposi, Annarita Trotta, originaria di San Marco Argentano e attualmente capo della polizia municipale, e Luca Pagliuso, vanno i migliori auguri di una lunga e felice vita insieme.