Nel bollettino vengono segnalati possibili fenomeni temporaleschi che possono evolvere in nubifragi anche persistenti e, in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi

Nuovo Messaggio di Allertamento Unificato della Protezione civile della Calabria, in fase previsionale, con focus su vento forte e mareggiate. Il documento copre la finestra che parte da oggi 26 marzo e arriva a domani 27 marzo, per l’intero arco della giornata.

Temporali ed esondazioni

Domani 27 marzo livelli di allerta gialla estesi a tutte le zone 1-8. Si segnalano ancora possibili fenomeni temporaleschi che possono evolvere in nubifragi anche persistenti e, in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacini idrografici di rilevanti dimensioni, con riferimento alle aree tirreniche e alle zone centro-meridionali. Intanto in Sila è ricomparsa la neve portata dal ciclone “Deborah”.