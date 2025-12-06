Ieri mattina 17 piccoli allievi dell’Associazione Fulea di Cosenza sono stati importanti protagonisti nell’allestimento dell’Albero della Biodiversità che il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cosenza ha preparato presso la propria sede di Viale della Repubblica. Durante la giornata le attività proposte ai bambini, che passano dalla conoscenza e l’amore per la natura e la biodiversità, sono state caratterizzate da grande impatto emozionale teso a generare una particolare empatia con la natura, ad avvicinare e sensibilizzare i piccoli ai temi della biodiversità e dell’importanza della sua tutela e salvaguardia: Carabinieri e bambini insieme per un futuro di sinergie positive per la sopravvivenza del pianeta.