Giovedì 4 settembre apre a Cosenza l’Antica Pizzeria Da Michele, lo storico marchio della pizza napoletana famoso in tutto il mondo. La nuova sede, in viale Giacomo Mancini 28, offrirà 100 coperti interni e 40 esterni, con servizio sia a pranzo che a cena.

Una posizione strategica

Il locale sorge a pochi passi dal centro storico, vicino alla Cattedrale, al Castello Normanno-Svevo, al Museo dei Brettii e degli Enotri e al Teatro Rendano, diventando così un punto di riferimento non solo gastronomico ma anche turistico.

Le parole degli AD

«La Calabria è una regione meravigliosa, ricca di fascino e di storia – commenta Alessandro Condurro, AD di Da Michele in the world – Siamo felici di essere approdati a Cosenza, dopo la sede di Crotone. L’attesa è tanta e siamo certi che non verrà delusa».

Sulla stessa linea Francesco De Luca, co-AD: «Questa terra ha tutto: mare, montagne e soprattutto la sua gente. Siamo convinti che la nostra pizza verrà accolta con entusiasmo. Cosenza merita di essere visitata e la nostra presenza sarà un valore aggiunto».

Tradizione e design

Il locale unisce modernità e tradizione: tavoli di marmo e quadri che raccontano la storia della sede di Forcella convivono con un tocco scenografico unico, il forno rivestito di maioliche dorate, vero protagonista della sala.

Il menù

La proposta resta fedele alla tradizione partenopea: margherita, marinara, cosacca e marita, con alcune varianti stagionali che valorizzeranno i prodotti tipici calabresi.

Con questa apertura, Cosenza si aggiunge alla rete internazionale di una pizzeria che, da oltre 150 anni, rappresenta l’eccellenza della pizza napoletana.