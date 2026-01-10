Antonio Senise, 24 anni, studente di Giurisprudenza originario di Lungro (Cosenza), è stato eliminato da MasterChef Italia nella quinta puntata dopo il pressure test. In gara tra i quindici aspiranti chef, Antonio aveva conquistato l’attenzione dei giudici e del pubblico per la sua personalità, l’approccio sincero ai fornelli e l’orgoglio di portare in gara le radici gastronomiche della sua terra d’origine.

Durante la sua partecipazione, il concorrente aveva presentato piatti che richiamavano la tradizione arbëreshë, come l’interpretazione personale della “Dromsa”, rinominata per il programma “Ungra Mia”, un omaggio alla cultura culinaria di Lungro e dei suoi territori. La scelta di valorizzare ingredienti e ricette locali aveva fatto di Antonio un protagonista sentito anche oltre i confini del talent show, suscitando interesse sulla rete e tra i suoi concittadini.

La sua eliminazione, commentata da spettatori e gruppi di appassionati, è avvenuta in un Pressure Test duro e competitivo: tra i piatti peggiori serviti nella prova, il piatto di Antonio non è riuscito a convincere i giudici, portando così il giovane chef fuori dal programma. L’esito ha determinato il suo addio al sogno televisivo di proseguire la corsa verso la finale, ma al contempo ha consolidato la sua presenza nel panorama gastronomico amatoriale italiano come espressione di una cucina di identità.

Per Antonio Senise si chiude quindi l’esperienza a MasterChef Italia, ma resta aperta la possibilità di trasformare l’esposizione mediatica ottenuta in opportunità future nel campo culinario o culturale, specialmente nella promozione del patrimonio gastronomico del Sud Italia.