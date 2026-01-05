Concerti, dj set, milonghe e feste nei club: guida agli eventi e ai veglioni della Befana 2026 a Cosenza, Rende e dintorni. Dove ballare e brindare il 5 gennaio.

Il 5 gennaio l’atmosfera natalizia risplende ancora sull’area urbana di Cosenza e Rende. Sin dal mattino le strade si animano di voci e colori: è la vigilia dell’Epifania, ultimo giorno di festa, e città e quartieri si preparano a salutare in grande stile il periodo natalizio. Nel centro di Cosenza, tra luminarie ancora accese e vetrine addobbate, si respira un’aria frizzante di attesa collettiva. I bambini, in particolare, fremono di entusiasmo: per loro la Befana è pronta a fare capolino con la sua scopa carica di dolci e sorprese.

A Rende, il Villaggio di Natale in piazza Martin Luther King ospiterà la “Calza Solidale”, con distribuzione di dolcetti e animazione per i più piccoli in due momenti della giornata: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Un appuntamento che unisce festa e attenzione al sociale, nel segno dell’inclusione e del gioco.

Poco fuori città, a Castrolibero, l’appuntamento è alle 20:30 al Family Park “Festopoli”, dove la Befana arriverà in persona per una serata tra sorprese, tombolata, animazione e giochi a tema. Una festa pensata per i bambini ma capace di coinvolgere tutta la famiglia.

La notte del 5 gennaio si accende in tutta l’area urbana cosentina con una serie di veglioni già confermati per celebrare l’arrivo della Befana. Dai club alle milonghe, dalla trap al tango, l’offerta per la serata si presenta ricca e variegata, capace di soddisfare pubblici diversi ma con un solo obiettivo: salutare le festività ballando.

A Rende, il Mood Social Club ospita uno degli eventi più attesi: Kasa Queer – Black Befana, una festa a tema inclusiva, irriverente e travolgente. L’appuntamento è per le 23:30, con Marco Calabrese e Laura DjLO in console, animazione drag e un pubblico variegato pronto a celebrare la Befana con ironia, glitter e tanto ritmo. L’ingresso è riservato ai soci del club.

Sempre a Rende, il Vanilla Music Addict propone la serata Urban Flow Night con il live del rapper Young Hash. Un evento dedicato alla scena trap e hip hop con apertura prevista dalle 22:00 e dj set a seguire. L’evento, a pagamento, punta a replicare il successo delle precedenti edizioni del format, con un mix di musica urban e street culture.

Chi cerca invece un’atmosfera più intima e coinvolgente può spostarsi nel centro storico di Cosenza, dove si terrà la milonga Aspettando la Befana – Fiesta Milonguera, serata di tango argentino aperta a ballerini e appassionati. L’evento inizierà intorno alle 21:30 in una sede accogliente su corso Umberto I. In programma: selezione musicale tradizionale e nuovo tango, danze libere e un clima conviviale per chiudere le feste con eleganza.