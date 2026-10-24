Tra sabato pomeriggio e domenica precipitazioni sul Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino. Termometro giù di oltre 5 gradi

Mentre il Mediterraneo è alle prese con bel tempo e clima stabile, un’intensa tempesta di nome Austen sta interessando il Nord Europa con violente precipitazioni e venti di tempesta specie su Galles, Inghilterra, Francia, Belgio e Irlanda. Tale tempesta si manterrà comunque verso Nord non raggiungendo dunque la nostra Penisola. Tuttavia però una veloce perturbazione raggiungerà il nostro paese nel weekend apportando un veloce peggioramento delle condizioni del tempo.

Anche la Calabria sarà interessata da questo evento: soprattutto tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica piogge sparse raggiungeranno le aree tirreniche della regione e in particolare sul Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino. Le precipitazioni non saranno comunque di forte intensità e potranno sconfinare localmente anche lungo le relative aree interne e joniche della regione. In concomitanza con l’arrivo della perturbazione assisteremo anche ad un generale rinforzo dei venti da ovest con raffiche che potranno risultare moderate/forti lungo tutto il settore tirrenico e lungo le aree Joniche soggette a effetto di caduta del catanzarese e reggino.

L’arrivo della perturbazione però apporterà anche un drastico calo delle temperature su tutta la Calabria: secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro subirà un calo di oltre 5°C rispetto alle temperature attuali con valori che andranno ad assestarsi al di sotto delle medie stagionali; di conseguenza sarà possibile l’arrivo di qualche fiocco di neve sulle quote più alte del Pollino e della Sila.