Difesa verso la conferma, possibili novità a centrocampo e sulla trequarti. D'Alena e Palazzino scalpitano per una maglia da titolare. Tutti disponibili per la trasferta di Torre Annunziata.

Il Cosenza si prepara alla delicata trasferta di Torre Annunziata con la necessità di riscattare la pesante sconfitta interna contro l'Altamura. Oggi, alle ore 17:30, i rossoblù saranno ospiti del Savoia allo stadio Giraud per l'undicesima giornata del campionato di Serie C. Una sfida nella quale Federico Coppitelli potrebbe apportare alcune modifiche all'undici iniziale, soprattutto dalla cintola in su.

Sono 26 i calciatori convocati, con il tecnico che può contare sull'intero organico. Non saranno dunque le assenze a condizionare le scelte, ma le valutazioni sulle prestazioni delle ultime settimane. Coppitelli, ancora squalificato, non potrà guidare la squadra dalla panchina. Stessa sorte per il vice Danilo Polito: a bordo campo dovrebbe esserci il match analyst Andrea Mele.

Difesa confermata, il dubbio è sulla corsia sinistra

Il sistema di gioco dovrebbe rimanere il 3-4-2-1 utilizzato nelle ultime uscite. Davanti a Rizzo, difficilmente verrà modificato il terzetto composto da Pascalau, Dalmazzi e Dametto. Una linea che, nonostante le difficoltà collettive, continua a rappresentare un punto fermo nelle scelte dell'allenatore. Sulle fasce, Clemente è ormai una certezza a destra, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Contiliano. Il centrocampista è stato adattato in quella posizione nelle ultime giornate, complice anche il rendimento poco convincente delle altre alternative. Resta comunque aperta la possibilità di vedere Cimino dal primo minuto, soluzione che permetterebbe di riportare Contiliano nel suo ruolo naturale.

D'Alena può tornare titolare, McJannet verso la trequarti

Le novità più significative potrebbero riguardare il centrocampo. Coppitelli sta valutando il ritorno di D'Alena nell'undici iniziale, con Palmieri destinato alla conferma. Una scelta che consentirebbe di avanzare McJannet sulla trequarti, sfruttandone maggiormente le caratteristiche negli ultimi trenta metri. Una soluzione che potrebbe garantire maggiore equilibrio alla squadra e, contemporaneamente, offrire qualche alternativa in più nella costruzione della manovra offensiva.

Palazzino scalpita, Achour favorito su Petrovic

È soprattutto sulla trequarti che si concentrano i dubbi maggiori. Contro l'Altamura sono partiti titolari Energe e Almaviva, ma le loro prestazioni potrebbero spingere Coppitelli a cambiare entrambi gli interpreti. Palazzino appare tra i principali candidati a ritrovare una maglia dal primo minuto. Al suo fianco potrebbe agire proprio McJannet, qualora venisse confermato l'inserimento di D'Alena in mediana. Attenzione anche a Quieto, che rappresenta un'ulteriore alternativa e potrebbe inserirsi nella corsa per un posto da titolare. In avanti, invece, Achour sembra conservare un leggero vantaggio su Petrovic. Non è comunque da escludere completamente una soluzione con entrambi gli attaccanti in campo, attraverso il passaggio al 3-5-2. Si tratterebbe però di una novità rispetto alle scelte iniziali delle ultime giornate.

La probabile formazione del Cosenza

COSENZA (3-4-2-1): Rizzo; Pascalau, Dalmazzi, Dametto; Clemente, D'Alena, Palmieri, Contiliano; Palazzino, McJannet; Achour.

Allenatore: Federico Coppitelli (squalificato; in panchina Andrea Mele).

Ballottaggi: Contiliano-Cimino sulla fascia sinistra; D'Alena-Contiliano a centrocampo, a seconda dell'assetto; Palazzino-Quieto-Energe sulla trequarti; Achour-Petrovic in attacco.