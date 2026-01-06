Giovedì 8 gennaio in piazza XI Settembre l’iniziativa pubblica per il disarmo, l’autodeterminazione dei popoli e il no alle politiche di guerra e riarmo

Cosenza si prepara a scendere in piazza per la pace in Venezuela. Giovedì 8 gennaio alle 17.30 , nel cuore della città, è in programma una manifestazione pubblica promossa da associazioni e realtà del territorio per denunciare quella che viene definita dagli organizzatori come «una nuova escalation di minacce e pressioni degli Stati Uniti nei confronti del Paese sudamericano».

L’iniziativa nasce in seguito alla deportazione del presidente venezuelano Nicolás Maduro negli Stati Uniti, avvenuta dopo un assalto americano in Venezuela, con accuse legate al narcotraffico. Un episodio che, sempre secondo il comunicato diffuso, rappresenta «un grave atto di ingerenza contro uno Stato sovrano».

Il presidio si svolgerà sotto il claim “Pace, disarmo, autodeterminazione dei popoli”, parole d’ordine che stanno raccogliendo un numero crescente di adesioni. Negli ultimi giorni, spiegano i promotori, si starebbe assistendo a una pericolosa intensificazione della retorica bellicista e delle politiche di pressione economica e militare, giustificate da interessi geopolitici ed economici.

«Le guerre e le aggressioni di matrice imperialista - si legge nel comunicato - non portano democrazia né diritti, ma solo distruzione, morte e instabilità, colpendo soprattutto le popolazioni civili». Un’analisi che richiama quanto accaduto negli ultimi decenni in diverse aree del mondo, dal Medio Oriente all’America Latina.

Secondo gli organizzatori, quanto sta accadendo in Venezuela non è una questione distante: le politiche di guerra, il riarmo e le sanzioni avrebbero ricadute dirette anche sui territori europei e italiani, incidendo sul costo della vita e sottraendo risorse a settori fondamentali come sanità, istruzione e servizi sociali.

Da qui l’appello alla mobilitazione: no all’aggressione contro il Venezuela, no alla guerra, no al riarmo. Al centro della manifestazione ci sarà la richiesta di rispetto del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei popoli, contro ogni forma di ricatto, sanzione o minaccia militare. Il presidio è fissato per giovedì 8 gennaio 2026, alle ore 17.30, in Piazza XI Settembre a Cosenza. Gli organizzatori invitano cittadine e cittadini a partecipare per affermare, anche dalla Calabria, una posizione chiara a favore della pace, della cooperazione e della giustizia sociale.

Le adesioni (provvisorie) al presidio per il Venezuela e la pace

- ACLI provinciali di Cosenza

- Amministrazione Comunale e Sindaco di Cosenza

- ANPI provinciale di Cosenza Paolo Cappello

- ANPI sezione città di Cosenza A. Antonante

- APS Lav Romanò

- APS mammachemamme

- APS Responsabitaly

- Arcigay Cosenza⁠

- Associazione Culturale Verde Binario ETS⁠

- ⁠Associazione Donne e Diritti S. Giovanni in Fiore

- Associazione G. Dossetti Cosenza

- ⁠Associazione I Giardini di Eva

- Associazione La Spiga

- Associazione San Pancrazio

- Associazione Solidarietà e Partecipazione, Castrovillari

- AttivaRende

- Auser Cosenza

- Auser Rende

- AVS - Coordinamento regionale della Calabria

- Azione Cattolica Cosenza-Bisignano

- ⁠Buongiorno Cosenza

- Caritas diocesana Cosenza-Bisignano

- ⁠CDC Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Cosenza

- Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”

- Centro Rat / Teatro dell'Acquario

- Centro Studi Thema, Rende

- CGIL Cosenza

- ÇÎNÉRGÏE

- Circolo culturale Popilia

- Civica Amica APS Cosenza

- Comitato Riforma- Rivocati

- ⁠Comunità Suore Ausiliatrici

- ⁠Coordinamento M5S Provincia di Cosenza

- ⁠Costituente Terra Calabria

- ⁠Cylikon Ass. Cult. Celico

- ⁠Emergenti Visioni

- Federazione Provinciale di Cosenza Partito Democratico

- FIAB CoSenza Ciclabile

- Filorosso '95

- ⁠Futura Calabria

- Gli altri siamo noi odv

- Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle - Sinistra per Rende

- Gruppo Emergency Cosenza

- Gruppo politico Cosenza Cresce Insieme

- Gruppo Territoriale M5S Cosenza

- Hoplà Coop Sociale

- Il Paradiso dei poveri Odv di Padre Fedele Bisceglia

- ⁠Insieme di Sinistra Corigliano-Rossano

- L'arte in corso APS

- La Cooperativa delle donne

- La Kasbah

- LiberaMente-ODV-ETS

- Lotta senza quartiere

- Mag delle Calabrie

- ⁠MEDiterranea MEDIA

- MoCI Cosenza APS

- MorEqual

- ⁠Pastorale Giovanile Cosenza-Bisignano

- Pastorale Sociale, Lavoro e Giustizia Cosenza-Bisignano

- ⁠Presidio Libera Cosenza "S. Cosmai"

- ⁠Radio Ciroma

- Rifondazione Comunista Cosenza

- ⁠Ri-ForMap

- SeminAria culture

- Servas Calabria⁠

- Sinistra Italiana Cosenza

- Strade di Casa

- Terra di Piero

- Ufficio Migrantes Cosenza-Bisignano

- www_lacalabriavistadalledonne