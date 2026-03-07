Passeggiata guidata nella ZSC di Montalto per osservare e riconoscere gli uccelli invernali. L’iniziativa della LIPU è aperta a tutti

Si conclude con un’uscita in natura l’iniziativa “Un’ora con gli uccelli d’inverno”, con una escursione guidata di birdwatching in programma domenica 15 marzo 2026 nella ZSC Bosco di Mavigliano, nel territorio di Montalto Uffugo.

L’appuntamento è fissato alle ore 9.00 all’inizio di via Gazzelle, di fronte alle Piste Kart, nella frazione di Settimo, da dove prenderà il via una passeggiata naturalistica di circa 1,8 chilometri lungo un facile sentiero di pianura.

Il percorso si snoderà tra filari di alberi, querce secolari e prati, costeggiando il Bosco di Mavigliano e l’omonimo torrente all’interno della Zona Speciale di Conservazione, un’area caratterizzata da una ricca biodiversità.

Durante l’escursione sono previsti momenti dedicati all’ascolto dei canti degli uccelli, attività che permetterà ai partecipanti di imparare a riconoscere le diverse specie presenti nell’area anche attraverso i loro richiami.

La passeggiata si concluderà nel suggestivo villaggio rurale di Mavigliano, oggi disabitato, dove sorge la chiesetta della Madonna delle Grazie, risalente al XIX secolo.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare con sé binocolo, guida per il riconoscimento degli uccelli, taccuino per annotare le specie avvistate e una colazione al sacco. Per quanto riguarda l’abbigliamento, sono suggerite scarpe da trekking o da ginnastica e indumenti dai colori non troppo vivaci.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Per chi lo desidera è possibile aderire alla LIPU, mentre per partecipare è consigliata la conferma inviando una mail all’indirizzo rende@lipu.it.

Il termine dell’escursione è previsto intorno alle ore 12.30. Un’occasione per trascorrere una mattinata immersi nella natura, osservando e ascoltando la fauna del territorio.