Cresce l’entusiasmo e l’interesse delle future matricole per l’offerta formativa dell’Università della Calabria. Le tre sessioni di marzo dei TOLC (Test Online CISIA), che si svolgeranno in presenza presso i laboratori informatici del Campus, hanno fatto registrare ben 1.692 prenotazioni complessive, con un netto incremento del 22% rispetto allo stesso periodo del 2025 quando i candidati erano stati oltre 300 in meno.

Il successo dell'iniziativa è testimoniato dalla rapidità con cui si è saturata la disponibilità di posti per le prime date: l'elevata affluenza ha portato le sessioni verso il limite massimo di capienza con largo anticipo rispetto alla scadenza naturale delle iscrizioni.

Alla luce di questa forte richiesta e per garantire a tutti i candidati la possibilità di svolgere i test nei tempi previsti, l’Ateneo ha deciso di anticipare l'apertura delle iscrizioni per le date successive. Da oggi sono ufficialmente disponibili i posti per le sessioni previste per il 10 e il 17 aprile, per le quali saranno inizialmente messi a disposizione oltre 1.300 slot.

Sostenere il TOLC rappresenta un passaggio obbligatorio e propedeutico per partecipare alla Fase 1 del bando di ammissione ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2026/2027.

Tutte le specifiche sulle modalità di partecipazione, il calendario dettagliato delle prossime prove e le procedure tecniche di iscrizione sono disponibili nella pagina dedicata alla Fase 1 del bando di ammissione sul portale d'Ateneo.

L’incremento a doppia cifra registrato in questa prima fase dell'anno conferma la forte attrattività del Campus e l’attenzione sempre più alta che gli studenti delle scuole superiori rivolgono alle opportunità di studio e di crescita offerte dall’Unical.