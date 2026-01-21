Oltre mezzo metro di neve sulla Silana-Crotonese nel tratto cosentino, automobilisti invitati alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti

Una violenta bufera di neve sulla Sila sta interessando nelle ultime ore la SS107 Silana-Crotonese, con maggiori criticità nel tratto cosentino. Le precipitazioni nevose, intense e continue, hanno già ricoperto la carreggiata con uno strato che supera in diversi punti i 50 centimetri.

La situazione è particolarmente delicata per la circolazione stradale. In attesa dell’intervento dei mezzi Anas per la rimozione del manto nevoso e il ripristino delle condizioni di sicurezza, si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e di mettersi in viaggio solo in caso di reale necessità.

Le autorità ricordano che, lungo l’arteria montana, è indispensabile avere a bordo catene da neve oppure essere equipaggiati con pneumatici invernali. Le basse temperature e la scarsa visibilità contribuiscono ad aumentare i rischi, rendendo difficoltosa la percorrenza soprattutto nelle ore mattutine e serali.

La bufera di neve sulla Sila conferma ancora una volta come le condizioni meteorologiche in quota possano cambiare rapidamente, imponendo prudenza e senso di responsabilità. Gli aggiornamenti sulla viabilità e sull’evoluzione del maltempo continueranno nelle prossime ore, con l’invito a seguire solo fonti ufficiali prima di mettersi in viaggio. Di seguito un video di stretta attualità, registrato intorno alle 7.50 del 21 gennaio 2026.