Sabato in gran parte soleggiato con qualche residuo piovasco sul Tirreno e neve sul Pollino oltre i 1300 metri. Domenica aumenta la nuvolosità, temperature in rialzo e possibili piogge dalla tarda serata

Il nuovo anno è giunto e le condizioni meteorologiche non sembrano siano cambiate più di tanto. Nella giornata di ieri infatti la Regione ha vissuto tempo stabile quasi ovunque ad eccezione di qualche piovasco sparso lungo le aree Tirreniche dell’alta Calabria e nevicate sul Pollino a partire dai 1300m.



Ma che tempo ci aspetta nel primo weekend di gennaio?

Durante la giornata di Sabato vedremo condizioni meteorologiche stabili su gran parte della Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Qualche nube più compatta la troveremo ancora lungo le aree Tirreniche dell’ alta Calabria e specie al mattino dove non sono da escludere locali e residui piovaschi.

Un primo cambiamento è previsto invece nella giornata di Domenica: correnti più umide da Sud-ovest faranno aumentare la nuvolosità su tutta la Regione con cieli che si manterranno nuvolosi o localmente molto nuvolosi ovunque ma comunque il rischio di precipitazioni sarà minimo. Rischio che però aumenterà dalla tarda serata con possibili piogge che specie nella notte interesseranno l’intera Regione con precipitazioni localmente moderate.

Le temperature sono previste in generale aumento con valori al di sopra delle medie stagionali e con il termometro che durante le ore diurne potranno raggiungere i 18-19°C.