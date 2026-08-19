Dopo la parentesi temporalesca e il temporaneo calo termico, in arrivo nuova fiammata estiva. Da venerdì il richiamo di aria calda dal Sud farà aumentare rapidamente le temperature. Attese anche notti tropicali, con minime intorno ai 27-28°C
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
La coda della perturbazione atlantica che ha interessato la Calabria è ormai un lontano ricordo. La tempesta di fulmini che ha caratterizzato la nottata di lunedì e la mattinata di martedì accompagnata da piogge intense e da forti raffiche di vento, ha lasciato già spazio al bel tempo. Solo qualche nota instabile infatti si registra sempre nelle aree interne e montuose Calabresi, accompagnata da un calo delle temperature e con valori che risultano molto più gradevoli rispetto ai giorni scorsi. Ecco però che si intravedono importanti novità per i prossimi giorni.
Torna il caldo rovente sulla Calabria
Un serie di perturbazioni atlantiche, a partire da venerdì, investiranno il Nord Italia e la Spagna causando forti piogge e locali nubifragi; di conseguenza però un forte richiamo di aria calda da Sud riporterà giornate roventi sulla nostra Regione: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti è previsto un generale aumento termico a partire dal weekend ma con il picco che si dovrebbe raggiungere nei primi giorni della prossima settimana. Il termometro andrà a mantenersi nuovamente al di sopra delle medie stagionali di circa 10°C e ciò vorrà dire che su coste e pianure saranno possibili nuove punte fino ai 38-40°C e con picchi fino ai 42-43°C nelle aree più interne.
Il caldo rovente si avvertirà anche durante le ore notturne con il ritorno delle notti tropicali su tutta la Calabria e con valori che difficilmente scenderanno al di sotto dei 27-28°C. L’estate rovente dunque continuerà ad interessare la Calabria con una nuova ondata di caldo africano che, ad oggi, dovrebbe durare circa una settimana.