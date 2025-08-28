L'ex uragano ERIN ha ormai raggiunto l'Italia settentrionale con i primi forti temporali su Lombardia, Piemonte e Liguria; contemporaneamente sulle regioni meridionali e sulla Calabria, aria molto calda sta iniziando ad affluire dal Nord Africa, apportando un generale aumento delle temperature con picco che si avrà nella giornata di domani.

Previsioni meteo giovedì 28 agosto

Durante la giornata odierna dunque ci aspettiamo tempo stabile praticamente su tutto il territorio Cosentino con cieli che si manterranno soleggiati o al massimo poco nuvolosi.

Le temperature come detto sono attese in aumento: soprattutto lungo i versi Tirrenici infatti sono previste punte fino ai 34° nelle aree interne della Valle del Crati, hinterland di Cosenza compresa la città a causa di moderati venti di scirocco che soffieranno già dal mattino. Lungo le coste invece sono attesi valori intorno ai 30-32°C con umidità in generale aumento. Per quanto riguarda il versante Jonico invece il termometro non dovrebbe superare i 29-30°C ad eccezione delle aree tra Rossano e Cariati dove saranno possibili valori fino ai 32°C ma il tasso di umidità sarà relativamente più elevato.