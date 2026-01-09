Un incontro dal tono familiare ma ricco di significato quello che si è svolto nella sede di Confapi Calabria, dove l’editore Domenico Maduli, alla guida del network LaC, e il direttore dell’informazione dello stesso network, Franco Laratta, sono stati accolti con grande calore e partecipazione dal presidente di Confapi Calabria, e vicepresidente nazionale Franco Napoli.



Ad attendere gli ospiti anche i membri del Direttivo e della Giunta di Confapi Calabria, insieme a professionisti e delegati territoriali: un pubblico di esperti, piccoli e medi imprenditori, rappresentanti delle associazioni, che hanno voluto testimoniare, con la propria presenza, la stima verso chi negli anni ha saputo dare voce e spazio all’economia calabrese.



Nel suo intervento di apertura, il presidente Franco Napoli ha messo in evidenza il ruolo straordinario del network La C nel panorama dell’informazione calabrese e nazionale, molto attento alle dinamiche del mondo imprenditoriale e dell’associazionismo.

Nel dialogo aperto e costruttivo che ha animato l’incontro è emerso più volte un concetto chiave: LaC che ha voluto l’editore Maduli, non è soltanto un network, ma una vera e propria finestra sulla Calabria che cresce, capace di raccontare con autenticità i volti, le idee e i progetti di un’imprenditoria che non si arrende, ma innova, si rinnova e rilancia.

«LaC è la casa di chi crede nella Calabria e nelle sue imprese. Il nostro ruolo è raccontare storie vere, dare spazio a chi costruisce il futuro della nostra regione. Siamo costruttori, ma anche mediatori tra un’informazione che racconta e un’altra che sogna la bellezza di questa terra», ha dichiarato Domenico Maduli, sottolineando l’impegno quotidiano del network nei confronti del territorio.

Parole di apprezzamento e ringraziamento sono arrivate anche dai vertici di Confapi Calabria, che hanno ribadito l’importanza di una comunicazione locale forte e radicata. «Grazie a LaC – è stato sottolineato – le nostre imprese ritrovano uno spazio, una voce, una vetrina capace di raccontarle con passione e professionalità. Lacnews parla di economia e lo fa con un’informazione capillare, non solo in Calabria ma in tutta Italia», ha dichiarato il presidente di Confapi Calabria, Franco Napoli.

Un riconoscimento sentito quello tributato a Domenico Maduli, per aver portato il gruppo LaC tra le realtà mediatiche più importanti della Calabria e del Mezzogiorno, senza mai perdere l’anima autentica di chi crede profondamente nel territorio.

A sottolineare il valore dell’incontro anche l’intervento dell’imprenditore Sergio Mazzuca: «È stato un momento amicale e costruttivo. Domenico Maduli è sempre molto chiaro ed efficace nel raccontare il ruolo di LaC in Calabria e nel Sud Italia. Quando un’emittente di questa portata si avvicina ai piccoli e medi imprenditori, il successo è sempre assicurato».



L’incontro si è concluso tra applausi, strette di mano e la promessa di nuove sinergie tra informazione e impresa, nella prospettiva di una Calabria che vuole crescere, raccontarsi e farsi conoscere con orgoglio.