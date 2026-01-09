L’editore di LaC e il direttore Franco Laratta accolti nella sede di Confapi Calabria. Al centro dell’incontro il ruolo dell’informazione nel valorizzare il tessuto imprenditoriale regionale
PHOTO
Un incontro dal tono familiare ma ricco di significato quello che si è svolto nella sede di Confapi Calabria, dove l’editore Domenico Maduli, alla guida del network LaC, e il direttore dell’informazione dello stesso network, Franco Laratta, sono stati accolti con grande calore e partecipazione dal presidente di Confapi Calabria, e vicepresidente nazionale Franco Napoli.
Ad attendere gli ospiti anche i membri del Direttivo e della Giunta di Confapi Calabria, insieme a professionisti e delegati territoriali: un pubblico di esperti, piccoli e medi imprenditori, rappresentanti delle associazioni, che hanno voluto testimoniare, con la propria presenza, la stima verso chi negli anni ha saputo dare voce e spazio all’economia calabrese.
Nel suo intervento di apertura, il presidente Franco Napoli ha messo in evidenza il ruolo straordinario del network La C nel panorama dell’informazione calabrese e nazionale, molto attento alle dinamiche del mondo imprenditoriale e dell’associazionismo.
Nel dialogo aperto e costruttivo che ha animato l’incontro è emerso più volte un concetto chiave: LaC che ha voluto l’editore Maduli, non è soltanto un network, ma una vera e propria finestra sulla Calabria che cresce, capace di raccontare con autenticità i volti, le idee e i progetti di un’imprenditoria che non si arrende, ma innova, si rinnova e rilancia.
«LaC è la casa di chi crede nella Calabria e nelle sue imprese. Il nostro ruolo è raccontare storie vere, dare spazio a chi costruisce il futuro della nostra regione. Siamo costruttori, ma anche mediatori tra un’informazione che racconta e un’altra che sogna la bellezza di questa terra», ha dichiarato Domenico Maduli, sottolineando l’impegno quotidiano del network nei confronti del territorio.
Parole di apprezzamento e ringraziamento sono arrivate anche dai vertici di Confapi Calabria, che hanno ribadito l’importanza di una comunicazione locale forte e radicata. «Grazie a LaC – è stato sottolineato – le nostre imprese ritrovano uno spazio, una voce, una vetrina capace di raccontarle con passione e professionalità. Lacnews parla di economia e lo fa con un’informazione capillare, non solo in Calabria ma in tutta Italia», ha dichiarato il presidente di Confapi Calabria, Franco Napoli.
Un riconoscimento sentito quello tributato a Domenico Maduli, per aver portato il gruppo LaC tra le realtà mediatiche più importanti della Calabria e del Mezzogiorno, senza mai perdere l’anima autentica di chi crede profondamente nel territorio.
A sottolineare il valore dell’incontro anche l’intervento dell’imprenditore Sergio Mazzuca: «È stato un momento amicale e costruttivo. Domenico Maduli è sempre molto chiaro ed efficace nel raccontare il ruolo di LaC in Calabria e nel Sud Italia. Quando un’emittente di questa portata si avvicina ai piccoli e medi imprenditori, il successo è sempre assicurato».
L’incontro si è concluso tra applausi, strette di mano e la promessa di nuove sinergie tra informazione e impresa, nella prospettiva di una Calabria che vuole crescere, raccontarsi e farsi conoscere con orgoglio.